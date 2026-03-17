Baby Gang arrestato di nuovo: armi, rapina e maltrattamenti nel mirino dei carabinieri

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Lecco, 17 marzo 2026 – Nuovo capitolo nelle vicende giudiziarie di Baby Gang, il trapper 24enne che su Spotify vanta 6,6 milioni di ascoltatori mensili. Mouhib Zaccaria è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco nell’ambito di un’operazione che ha visto l’esecuzione di diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni, coinvolgendo anche persone a lui vicine.

Le accuse: armi, rapina e maltrattamenti

Il giovane artista è accusato di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti. I militari sono intervenuti nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo nelle zone di Calolziocorte e dintorni, in particolare nel complesso delle case popolari di via Di Vittorio, dove Baby Gang ha soggiornato per lungo tempo.

Il recente passato giudiziario

Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna del 4 marzo 2026, che lo ha visto condannato a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa.

Non è la prima volta che il trapper finisce nei guai: l’11 settembre 2025 era già stato arrestato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Lecco, quando durante una perquisizione in una stanza d’albergo a Milano venne sequestrata l’arma clandestina.

Tra musica e cronaca

Nonostante il successo musicale, Baby Gang continua a essere al centro dell’attenzione mediatica per vicende giudiziarie. La sua popolarità su Spotify e nel mondo della trap italiana si intreccia ormai con episodi di cronaca, creando un contrasto netto tra il mondo dorato della musica e quello oscuro della giustizia.