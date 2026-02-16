Autodrive amplia la sua offerta: arrivano OMODA & JAECOO

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Autodrive continua a crescere e lo fa con una grande novità:

da oggi nel nostro concessionario arrivano OMODA e JAECOO, due brand innovativi che stanno ridefinendo il concetto di SUV, tecnologia e design.

Un ingresso che segna un nuovo capitolo per Autodrive e, soprattutto, una nuova opportunità per i nostri clienti alla ricerca di qualcosa di diverso, moderno e all’avanguardia.

🚙 OMODA 5 e JAECOO 5: tecnologia, stile e carattere

Due modelli distinti, accomunati da una visione chiara: innovazione, comfort e sicurezza.

OMODA 5 è il SUV dal design futuristico e dinamico, pensato per chi ama distinguersi.

JAECOO 5 è il SUV dal carattere più deciso ed elegante, ideale per chi cerca solidità e raffinatezza.

Entrambi offrono:

• tecnologie di ultima generazione

• comfort di alto livello

• sistemi di sicurezza avanzati

• un’esperienza di guida moderna e coinvolgente

💥 Offerta di lancio firmata Autodrive

Per celebrare l’arrivo di OMODA e JAECOO, Autodrive lancia un’offerta esclusiva e concreta:

🔥 OMODA 5 e JAECOO 5 a 24.900€ chiavi in mano

oppure

💸 299€ al mese con assicurazione Furto e Incendio inclusa

Un’opportunità pensata per rendere accessibile un SUV di nuova generazione, senza rinunciare a stile, tecnologia e tranquillità.

📍 Scopri il mondo OMODA & JAECOO da Autodrive

Il modo migliore per conoscere questi modelli è venirli a vedere dal vivo.

Da Autodrive potrai:

• scoprire OMODA 5 e JAECOO 5 in showroom

• ricevere una consulenza personalizzata

• valutare la soluzione di acquisto più adatta a te

👉 Il futuro della mobilità è arrivato da Autodrive.

Vieni a scoprire il mondo OMODA & JAECOO e approfitta dell’offerta di lancio.

Ti aspettiamo in concessionaria. 🚀

Via Sottotenente Antonio Troiano, SNC,

Manfredonia, Italy, 71043