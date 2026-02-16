Autodrive amplia la sua offerta: arrivano OMODA & JAECOO
Autodrive continua a crescere e lo fa con una grande novità:
da oggi nel nostro concessionario arrivano OMODA e JAECOO, due brand innovativi che stanno ridefinendo il concetto di SUV, tecnologia e design.
Un ingresso che segna un nuovo capitolo per Autodrive e, soprattutto, una nuova opportunità per i nostri clienti alla ricerca di qualcosa di diverso, moderno e all’avanguardia.
🚙 OMODA 5 e JAECOO 5: tecnologia, stile e carattere
Due modelli distinti, accomunati da una visione chiara: innovazione, comfort e sicurezza.
OMODA 5 è il SUV dal design futuristico e dinamico, pensato per chi ama distinguersi.
JAECOO 5 è il SUV dal carattere più deciso ed elegante, ideale per chi cerca solidità e raffinatezza.
Entrambi offrono:
• tecnologie di ultima generazione
• comfort di alto livello
• sistemi di sicurezza avanzati
• un’esperienza di guida moderna e coinvolgente
💥 Offerta di lancio firmata Autodrive
Per celebrare l’arrivo di OMODA e JAECOO, Autodrive lancia un’offerta esclusiva e concreta:
🔥 OMODA 5 e JAECOO 5 a 24.900€ chiavi in mano
oppure
💸 299€ al mese con assicurazione Furto e Incendio inclusa
Un’opportunità pensata per rendere accessibile un SUV di nuova generazione, senza rinunciare a stile, tecnologia e tranquillità.
📍 Scopri il mondo OMODA & JAECOO da Autodrive
Il modo migliore per conoscere questi modelli è venirli a vedere dal vivo.
Da Autodrive potrai:
• scoprire OMODA 5 e JAECOO 5 in showroom
• ricevere una consulenza personalizzata
• valutare la soluzione di acquisto più adatta a te
👉 Il futuro della mobilità è arrivato da Autodrive.
Vieni a scoprire il mondo OMODA & JAECOO e approfitta dell’offerta di lancio.
Ti aspettiamo in concessionaria. 🚀
Via Sottotenente Antonio Troiano, SNC,
Manfredonia, Italy, 71043