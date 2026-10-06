Attore, nato in Liguria e cresciuto a Lerici (SP), laureato in informatica, da molti anni lavora a Milano. Nel 1995 inizia a lavorare in pubblicità, come protagonista di spot e servizi fotografici. Successivamente frequenta la scuola del Centro Teatro Attivo e inizia a lavorare anche come attore in cinema, TV e teatro. Scrive da molti anni sul blog Checedinuovo, soprattutto di cinema ed eventi teatrali riguardanti la città di Milano