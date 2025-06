Reazione a catena, quanto hanno vinto le Trerapiste con questo secondo trionfo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reduci da un’altra puntata sfortunata, le Trerapiste hanno cercato il riscatto a Reazione a Catena. Nella puntata del 26 giugno 2025 hanno battagliato con una squadra abbastanza preparata, che ha dato loro del filo da torcere all’Intesa Vincente: basti pensare che a fare la differenza è stato un solo punto! Intanto, il riscatto è arrivato, perché le romane sono riuscite ad aggiudicarsi il secondo trionfo, incrementando il loro montepremi di vincite.

Reazione a Catena puntata del 26 giugno 2025: i Pop Corn sfidano le Trerapiste

A sfidare le Trerapiste romane, Francesca, Francesca D. e Virginia, sono stati tre ragazzi di Riccardo, Cristiana e Roberto, detti ‘Pop Corn’ in quanto amanti del cinema. Vengono da Carpi, nella provincia di Modena in Emilia-Romagna.

Gioco dopo gioco, è arrivato il momento di testare l’intesa delle due squadre. Ad accomodarsi per primi all’Intesa Vincente sono stati i Pop Corn, che però non hanno potuto disporre di tempo extra a causa di una sfortunata Zot. Ad ogni modo, i tre ragazzi sono stati veramente bravi, arrivando ad un passo dall’imporsi sulle campionesse. Purtroppo, per Riccardo, Cristiana e Roberto, le sei parole trovate non sono risultate sufficienti. Le Trerapiste, infatti, di parole ne sono riuscite a formulare sette. E con la differenza di un solo punto, le due Francesca e Virginia sono ‘volate’ all’Ultima Catena.

Ecco quanto hanno vinto le campionesse di Reazione a catena

Questa volta, le terapiste di Roma hanno provato a difendere il montepremi iniziale di 113 mila euro, ma l’Ultima Catena le ha messe un po’ in difficoltà. All’Ultima Parola, compreso l’acquisto del Terzo Elemento, le campionesse si sono ritrovate sul piatto un montepremi finale di 1.766 euro. Per collegare ‘Pacco’ e ‘Custodia’, le tre ragazze hanno scelto la parola giusta: ‘Consegna’. E con questa seconda vincita, Francesca, Francesca D, e Virginia hanno totalizzato 7.329 euro di bottino.