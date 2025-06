Elena Barolo: l’amara separazione da Alessandro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elena Barolo, ex velina torinese di 42 anni, ha annunciato ufficialmente in tv la fine della sua lunga relazione con il fashion designer Alessandro Martorana, durata 13 anni. Ospite di ‘La Volta Buona’ con Thais Wiggers, Elena ha rivelato di aver preso lei la decisione di lasciarsi, spiegando che l’amore si può spegnere come una candelina.

In che rapporti è con Alessandro?

Ha sottolineato di essere rimasta in buoni rapporti con Alessandro, definendoli amici, e ha condiviso che la decisione è stata presa dopo aver riflettuto molto, anche grazie alla partecipazione al reality ‘The Couple’. Elena ha anche commentato che, nonostante non siano mai stati sposati né hanno avuto figli, il loro rapporto si è concluso in modo sereno. La sua sincerità e il suo stile deciso hanno fatto il giro dei media, chiudendo un capitolo importante della sua vita.