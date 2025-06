Affari Tuoi, Alessio ‘O Track conquista il pubblico: risate, suspense e un finale particolare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo l’energia contagiosa di Andrea dall’Emilia-Romagna, è arrivato il momento di un altro protagonista che difficilmente verrà dimenticato dai fan di questa trasmissione condotta da Stefano De Martino. Nella puntata del 26 giugno, la terzultima di questa edizione di Affari Tuoi, ha fatto il suo ingresso sul palco un personaggio tutto da scoprire: Alessio, meglio noto come ‘O Track. Il suo viaggio tra pacchi, offerte e colpi di scena è stato un vero spettacolo.

Chi è Alessio, il concorrente della Lombardia: Affari tuoi, puntata 26 giugno 2025

Alessio rappresenta la Lombardia. Ha 33 anni, vive a Cusano Milanino e lavora come tecnico impiantista all’ospedale Niguarda. Da sei anni convive con la sua compagna Giorgia, con cui ha costruito una bella famiglia: insieme crescono la piccola Ginevra, soprannominata con dolcezza ‘Ginny’. Ma il vero asso nella manica di Alessio è la sua compagna d’avventura: nonna Lucia, ovvero Maria Michela.

La partita tra scelte difficili e coraggio

Fin dall’inizio, Alessio ha dato prova di grande istinto e sangue freddo. Il suo pacco iniziale era il numero 20, ma il destino gli ha presto messo davanti delle scelte non facili. Dopo i primi sei tiri, il Dottore ha tentato di sedurlo con un’offerta già molto consistente: ben 40.000 euro. Un assegno che avrebbe fatto vacillare chiunque. Ma non ‘O Track. Forte del podio ancora intatto, ha deciso di continuare a giocare, puntando tutto sul suo intuito.

Il gioco, però, ha preso presto una piega inaspettata. Alcuni colpi sfortunati hanno stravolto il ritmo della partita e portato Alessio a un bivio importante: cambiare pacco oppure no? Dopo un momento di esitazione, ha ceduto il numero 20 per il 15.

Il finale: tra suspense e soddisfazione

Il Dottore ha rilanciato con nuove offerte, ma Alessio ha resistito, stringendo i denti e facendo affidamento sul suo sesto senso. Solo davanti ai 20.000 euro, ha deciso di accettare. Forte era il timore di tornare a casa senza nulla in mano. In realtà, se aveste continuato a giocare non sarebbe cambiato alcunché: il pacco che aveva in mano conteneva l’esatta cifra offerta da Pasquale!