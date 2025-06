[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al via i buoni educativi 0-3 anni (asili nido): un sostegno concreto alle famiglie ed ai più piccoli

La Regione Puglia ha pubblicato l’Avviso per l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia attraverso i buoni educativi per l’anno 2025/2026, offrendo alle famiglie un’opportunità importante per garantire ai propri figli un percorso educativo sin dai primi anni di vita.

Le strutture educative di Manfredonia si distinguono per la qualità dell’offerta e l’attenzione dedicata a ogni singolo bambino, con spazi accoglienti, ricchi di stimoli, curati da educatrici e operatori che mettono al centro il benessere, la crescita e il gioco come strumenti fondamentali di apprendimento.

Alle famiglie interessate è chiesto di presentare domanda online, tramite SPID o CIE, accedendo alla piattaforma dedicata (https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/zerosei/) attiva fino alle ore 12:00 del 25 luglio 2025.

La misura, rivolta ai bambini da zero a tre anni, tiene conto dell’ISEE del nucleo familiare e premia la continuità educativa, permettendo di abbattere i costi delle rette mensili in modo significativo e, in molti casi, di azzerarli. È una risposta concreta a un bisogno reale: offrire a ogni bambina e bambino l’occasione di frequentare un servizio educativo di qualità, indipendentemente dalle condizioni economiche della propria famiglia.

Ma oltre al contributo economico, ciò che rende davvero preziosa questa misura è il patto educativo che si rinnova tra famiglie, servizi e istituzioni. Perché investire nell’educazione, sin dai primi anni, significa costruire basi solide per una comunità più equa, attenta e inclusiva. E Manfredonia c’è.

Maria Teresa Valente