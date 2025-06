[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Distribuzione nuovi mastelli e compostiere – Informazioni per i residenti delle “Case sparse”



ASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita, Comunità Energetiche, Ase e bonifiche, informa che la consegna del nuovo kit mastelli per la raccolta differenziata e delle compostiere, dedicata ai cittadini residenti nelle Case sparse regolarmente iscritti ai ruoli Tari, avverrà direttamente a domicilio.

Consegna domiciliare

La distribuzione avverrà da lunedì 7 a sabato 12 luglio 2025 dalle 08:00 alle 14:00, con consegna porta a porta a cura del personale incaricato da ASE S.p.A.

In caso di assenza dei residente al momento della consegna, sarà possibile ritirare il kit a partire da lunedì 14 luglio presso la sede ASE in Località Pariti – Zona Industriale, negli orari di apertura al pubblico.

Calendario di raccolta rifiuti a partire da lunedì 14 luglio.

I residenti delle case sparse dovranno attenersi al seguente calendario settimanale di raccolta:

• Martedì → Indifferenziato

• Mercoledì → Vetro

• Giovedì → Plastica e Metalli

• Venerdì → Carta e Cartone

In caso di mancato conferimento nei relativi mastelli o nella compostiera data in dotazione, i cittadini delle Case sparse dovranno conferire obbligatoriamente i rifiuti presso il CCR di Via Sotto Tenente Troiano, pena sanzioni amministrative.

Delega per il ritiro successivo

In caso di mancata consegna a domicilio, è possibile ritirare i kit e compostiera, presso la sede ASE anche tramite persona delegata, utilizzando l’apposito modulo scaricabile:

• dal sito www.asemanfredonia.it

• dal sito www.comune.manfredonia.fg.it

Contatti e assistenza

Numero Verde: 800.724.590

Lun–Ven 09:00–18:00 | Sab 09:00–13:00

www.asemanfredonia.it

www.comune.manfredonia.fg.it

Grazie per la collaborazione e l’impegno per una Manfredonia sempre più attenta all’ambiente e alla qualità della vita.

ASE S.p.A.

Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita, Comunità Energetiche, Ase e bonifiche.