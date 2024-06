Aurora Ramazzotti contro Diletta Leotta: “Mi hai distrutto Michelle Hunziker”, cos’è successo

Michelle Hunziker è stata tra gli ospiti del matrimonio di Diletta Leotta a Vulcano. La conduttrice era in compagnia di sua figlia Aurora Ramazzotti che ha documentato le emozioni della madre. La donna infatti ha partecipato con molto trasporto alle nozze della giornalista sportiva con Loris Karius, definito la cerimonia dell’estate 2024. Tutti presenti sono stati pronti ad immortalare la felicità della coppia con i telefonini in mano. Tra essi è spuntato un filmato realizzato da Aurora Ramazzotti che ha condiviso con i suoi fan. Michelle Hunziker è stata letteralmente sopraffatta dall’emozione con occhi rossi e un fazzoletto in mano che si asciuga il volto rigato da copiose lacrime. La conduttrice che si è accorta di essere ripresa dalla figlia l’ha sgridata bonariamente.

Aurora Ramazzotti rivela che Michelle Hunziker ha pianto alle nozze di Diletta Leotta

Nella stessa storia, Aurora Ramazzotti ha scritto una simpatica frase rivolta alla madre: “Michelle Hunziker in lacrime dal primo all’ultimo secondo.” La giovane ha poi chiamato in causa con un commento ironico Diletta Leotta con la seguente scritta: “Me l’ha distrutta“. La reazione della sposa non è ancora arrivata. Fatto sta che farà molto piacere a Diletta Leotta poter contare su due persone che hanno dimostrato di essere così felici per il suo il suo matrimonio con Loris Karius. I due si sposati lo scorso 23 giugno sull’Isola Vulcano con presenti tantissimi vip tra cui Chiara Ferragni, Claudio Marchiso, Luca Argentero con la moglie Cristina Marino e Elodie. Un evento glamour che è stato definito come il matrimonio dell’estate 2024.