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🌍 Aule in Evoluzione: da Manfredonia all’Europa, per crescere insieme.

Con “Aule in Evoluzione” prende avvio il percorso Erasmus+ dell’Istituto Comprensivo ‘Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta di Manfredonia -Zapponeta: un’opportunità per ripensare gli ambienti di apprendimento, le relazioni e le pratiche educative, mettendo al centro il benessere come condizione fondamentale per l’apprendimento e il successo formativo di ogni alunna e ogni alunno.

Aprirsi al confronto europeo significa scoprire nuove prospettive, condividere esperienze e acquisire idee da trasformare in opportunità concrete per la scuola di ogni giorno.

Celebrare gli #ErasmusDays in piazza significa portare questo percorso nel cuore della città, coinvolgendo famiglie, studenti, studentesse e territorio in un’esperienza che appartiene a tutta la comunità.

La scuola non è mai separata dalla comunità in cui vive: dialogare, condividere esperienze e costruire alleanze educative significa creare insieme condizioni migliori per la crescita, il benessere e l’apprendimento delle nuove generazioni.

Da Manfredonia all’Europa, e dall’Europa di nuovo a Manfredonia: per accogliere nuove idee, sperimentare nuove prospettive e costruire nuove opportunità di crescita.

Perché innovare la scuola significa investire nel benessere dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, nel loro futuro e in quello dell’intera comunità.

Una scuola che evolve è una comunità che cresce.

Istituto comprensivo Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta