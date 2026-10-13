Visite guidate agli scavi esterni di Grotta Scaloria a Manfredonia

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Visite guidate agli scavi esterni di Grotta Scaloria, Manfredonia.

Sabato 17 ottobre | Turni di visita:

09:00 – 10:15

10:15 – 11:30

11:30 – 12:45

Grotta Scaloria, sede di un rituale risalente a 7500 anni fa legato al culto dell’acqua, è considerata uno dei più importanti santuari del Neolitico mediterraneo.

Già alla fine del Neolitico, Grotta Scaloria diviene progressivamente meno praticabile a causa di ripetuti crolli presso l’ingresso, fino a chiudersi completamente nell’Alto Medioevo ed essere dimenticata dagli abitanti del territorio.

Solo nel 1931, Scaloria viene casualmente riscoperta in occasione della costruzione dell’Acquedotto Pugliese, quando l’esplosione di una mina la rese accessibile attraverso un’apertura di 80 cm. Inizialmente venne indagata la camera superiore, ma negli anni Sessanta del secolo scorso, l’archeologo Santo Tinè raggiunge la parte più profonda della grotta riportando alla luce una serie di raggruppamenti di vasi e i resti di un rituale religioso di epoca neolitica collegato al culto delle acque.

A partire dal 2013 una serie di saggi nelle aree esterne e interne della grotta hanno permesso di accertare il preciso posizionamento dell’ingresso originario, ricostruendo morfologia e frequentazione dal Neolitico in poi.

Le visite, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, saranno a cura del gruppo di ricerca (dott.sse E. Isetti e A. Traverso e dott. G. Rossi) e della dott.ssa Pian della SABAP-FG e BAT, e illustreranno gli scavi in corso nell’area esterna alla Grotta.

La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti, specificando una delle fasce orarie indicate.

Prenotazioni attive da martedì 13 a venerdì 16, dalle 9:00 alle 15:00, contattando il numero: 0881-723341