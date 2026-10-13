Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal Foggia all’Incedit, dal Cerignola al Manfredonia: la storia del calcio italiano rivive in un atlante digitale

Il giornalista e ingegnere foggiano Francesco Ippolito ha realizzato l’Atlante Storico del Calcio Italiano, una piattaforma gratuita che raccoglie oltre 1.500 società calcistiche italiane, dal 1929 a oggi. Una mappa interattiva per riscoprire anche le squadre storiche e scomparse della provincia di Foggia.

Dal Foggia all’Incedit, dall’Audace Cerignola al Manfredonia, passando per le tante realtà calcistiche che hanno rappresentato la Capitanata nei campionati nazionali, dalla Serie D in su. La storia del calcio foggiano trova spazio nell’Atlante Storico del Calcio Italiano, il progetto digitale ideato e realizzato da Francesco Ippolito, ingegnere civile e giornalista foggiano, consultabile gratuitamente su https://atlantedelcalcio.it/.

La piattaforma raccoglie circa 1.550 società calcistiche che, dalla stagione 1929-1930 a oggi, hanno partecipato almeno una volta ai campionati di Serie A, B, C, C2 e D. Un viaggio attraverso quasi un secolo di calcio italiano, nel quale trovano spazio anche le piccole società di provincia, le squadre scomparse, le fusioni e i cambi di denominazione.

Attraverso una mappa interattiva è possibile esplorare tutte le società censite oppure selezionare una singola stagione, scoprendo quali squadre rappresentavano il territorio in un determinato anno. Ogni club dispone di una scheda con la cronistoria delle partecipazioni, i risultati, i colori sociali e le denominazioni storiche.

Tra le funzionalità figura anche una classifica storica nazionale, che assegna a ogni società un punteggio in base alle partecipazioni nelle diverse categorie, ispirandosi al concetto di tradizione sportiva utilizzato dalla FIGC.

La ricostruzione è frutto di un lavoro di ricerca condotto attraverso almanacchi calcistici, giornali d’epoca, archivi storici e fonti disponibili online. L’Atlante resta aperto al contributo degli appassionati: ogni scheda presenta infatti un pulsante Segnala un errore, attraverso il quale è possibile suggerire correzioni e integrazioni documentali.

Il progetto, sviluppato dall’ingegnere Francesco Ippolito, è completamente gratuito e prevede una pagina di ringraziamenti dedicata a chi ha contribuito alla ricerca, oltre alla possibilità di sostenerne volontariamente lo sviluppo.

Un’iniziativa che restituisce visibilità anche a quella parte di storia del calcio di Capitanata spesso dimenticata, fatta di piccoli campi, colori sociali, promozioni e retrocessioni, e di società che per decenni hanno rappresentato l’identità sportiva delle comunità locali.

L’Atlante è consultabile su https://atlantedelcalcio.it/.