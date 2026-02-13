Manfredonia

Attivo il nuovo desk sull’orientamento del Comune di Manfredonia

Redazione13 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Comune di Manfredonia annuncia l’avvio ufficiale del progetto F.A.R.E. ORIENTAMENTO, finanziato nell’ambito del programma regionale Punti Cardinali For Work – PR FESR-FSE+ Puglia 2021–2027.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare e ampliare i servizi territoriali dedicati a lavoro, formazione, inclusione attiva, autoimprenditorialità ed empowerment femminile, grazie alla collaborazione con una rete qualificata di 14 partner specializzati.

📍 Apertura Orientation Desk

È operativo da questa settimana lo Sportello di Orientamento, attivo presso il Municipio di Manfredonia

(Piazza del Popolo, 😎.

Orari di apertura:

🗓 Martedì | 8.00 – 14.00

🗓 Venerdì | 14.00 – 20.00

Lo Sportello offre gratuitamente:

• Accoglienza e analisi personalizzata del bisogno

• Bilancio di competenze

• Supporto alla ricerca attiva del lavoro

• Matching tra imprese e lavoratori

• Informazioni su percorsi formativi, opportunità e bandi

Il progetto prevede inoltre un articolato programma di iniziative:

• 30 Orientation Lab: laboratori tematici dedicati a turismo, pesca e blue economy, digitale, intelligenza artificiale, STEM, autoimpresa ed empowerment femminile.

• 3 Job Day: incontri con esperti e realtà produttive dei settori strategici del territorio.

• Puglia Attrattiva #mareAsinistra: 20 eventi dedicati allo sviluppo territoriale e alle professioni del mare.

✅ Partecipazione gratuita

Per informazioni:

📍 Piazza del Popolo, 8 – Manfredonia

🗓 Martedì 8.00–14.00 | Venerdì 14.00–20.00

📧 fareorientamento@gmail.com

Redazione13 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©