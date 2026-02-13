Attivo il nuovo desk sull’orientamento del Comune di Manfredonia
Il Comune di Manfredonia annuncia l’avvio ufficiale del progetto F.A.R.E. ORIENTAMENTO, finanziato nell’ambito del programma regionale Punti Cardinali For Work – PR FESR-FSE+ Puglia 2021–2027.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare e ampliare i servizi territoriali dedicati a lavoro, formazione, inclusione attiva, autoimprenditorialità ed empowerment femminile, grazie alla collaborazione con una rete qualificata di 14 partner specializzati.
Apertura Orientation Desk
È operativo da questa settimana lo Sportello di Orientamento, attivo presso il Municipio di Manfredonia
(Piazza del Popolo, .
Orari di apertura:
• Martedì | 8.00 – 14.00
• Venerdì | 14.00 – 20.00
Lo Sportello offre gratuitamente:
• Accoglienza e analisi personalizzata del bisogno
• Bilancio di competenze
• Supporto alla ricerca attiva del lavoro
• Matching tra imprese e lavoratori
• Informazioni su percorsi formativi, opportunità e bandi
Il progetto prevede inoltre un articolato programma di iniziative:
• 30 Orientation Lab: laboratori tematici dedicati a turismo, pesca e blue economy, digitale, intelligenza artificiale, STEM, autoimpresa ed empowerment femminile.
• 3 Job Day: incontri con esperti e realtà produttive dei settori strategici del territorio.
• Puglia Attrattiva #mareAsinistra: 20 eventi dedicati allo sviluppo territoriale e alle professioni del mare.
Partecipazione gratuita
Per informazioni:
Piazza del Popolo, 8 – Manfredonia
Martedì 8.00–14.00 | Venerdì 14.00–20.00
fareorientamento@gmail.com