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Le Nitto ATP Finals 2026 tornano protagoniste a Torino dal 15 al 22 novembre con gli otto migliori tennisti della stagione pronti a contendersi uno dei titoli più prestigiosi del circuito mondiale. L’evento sarà seguito da milioni di appassionati e potrà essere visto sia gratuitamente in chiaro sulle reti Mediaset sia attraverso la copertura completa garantita da Sky Sport.

Tra le sfide più attese ci saranno i match di Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e degli altri protagonisti del torneo. Gli spettatori avranno a disposizione diverse modalità per seguire le partite in diretta televisiva e streaming durante tutta la settimana. Dove vedere le Nitto ATP Finals 2026 in tv? Quali incontri saranno trasmessi in chiaro? E come seguire il torneo in streaming?

Nitto ATP Finals 2026: dove vedere le partite in chiaro su Mediaset

Le Nitto ATP Finals 2026 saranno trasmesse anche in chiaro grazie alla copertura di Mediaset.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 15 novembre alle 14.00 su Canale 5 con la sfida tra Alexander Zverev e Rafael Jodar. Nel corso della settimana il gruppo Mediaset proporrà ogni giorno il miglior incontro del torneo, alternando la programmazione tra Canale 5 e Italia 1.

Tra le sfide già annunciate figura anche il match tra Daniil Medvedev e Flavio Cobolli, previsto lunedì 16 novembre alle 20.30 su Italia 1.

A raccontare le partite saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, mentre gli approfondimenti saranno affidati a “Nitto ATP Finals Live”, il programma condotto da Chiara Icardi con ospiti ed esperti direttamente da Torino.

Nitto ATP Finals 2026: come vedere il torneo in streaming

Chi preferisce seguire il torneo online potrà utilizzare Mediaset Infinity.

La piattaforma offrirà la diretta streaming gratuita degli incontri trasmessi dalle reti Mediaset, oltre a highlights, interviste e approfondimenti dedicati alla competizione. Aggiornamenti continui saranno disponibili anche su SportMediaset.it e sui canali social del gruppo.

La copertura digitale accompagnerà gli appassionati durante tutta la manifestazione, con contenuti in tempo reale, risultati e analisi delle partite più importanti.

Anche Radio Mediaset seguirà l’evento con finestre informative e aggiornamenti dedicati alle sfide in programma all’Inalpi Arena di Torino.

Nitto ATP Finals 2026: la copertura completa di Sky Sport

Per gli appassionati che desiderano seguire l’intero torneo, la copertura integrale sarà garantita da Sky Sport.

Tutti gli incontri delle Nitto ATP Finals 2026 saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis, mentre i match più importanti saranno visibili anche su Sky Sport Uno. La squadra editoriale potrà contare su numerosi volti di spicco del tennis italiano, tra cui Fabio Fognini, presente come special guest, insieme a Flavia Pennetta, Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Laura Golarsa e Raffaella Reggi.

Gli studi dall’Inalpi Arena saranno condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante, mentre Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo seguiranno il torneo direttamente dal campo con interviste e retroscena.

Durante tutta la settimana Sky Sport 24 proporrà inoltre “Il tennis è servito”, lo spazio quotidiano dedicato agli approfondimenti sull’evento, mentre “ATP Finals The Insider” accompagnerà gli spettatori dietro le quinte della manifestazione con contenuti esclusivi e immagini inedite dal torneo di Torino.