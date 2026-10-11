Atletico Apricena: il nuovo mister é il sipontino Piccoli

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🔴🔵 BENVENUTO MISTER FRANCESCO PICCOLI!

L’Atletico Apricena affida la guida tecnica della Prima Squadra a Francesco Piccoli, allenatore preparato, con una lunga esperienza maturata tra settore giovanile e prime squadre.

Tecnico UEFA B, Piccoli ha costruito negli anni un percorso importante, lavorando a lungo con il Manfredonia Calcio nelle categorie giovanili e conquistando anche risultati di prestigio, tra cui la vittoria del girone regionale Under 17 con accesso alle fasi nazionali. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto il ruolo di allenatore in seconda in Prima Squadra, vivendo esperienze in Promozione, Eccellenza e Serie D.

Ha guidato anche Accademia Manfredonia e Sporting Manfredonia, centrando importanti traguardi e vittorie di campionato. Più recentemente ha allenato la Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932, valorizzando numerosi giovani e portando la squadra a ridosso della zona playoff, prima di proseguire il proprio percorso alla guida del Lucera Calcio.

Esperienza, competenza, conoscenza del territorio e attenzione alla crescita dei calciatori: da oggi tutto questo sarà al servizio dei nostri colori.

Benvenuto Mister Piccoli e buon lavoro! ❤️💙

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