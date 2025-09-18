[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Assunzioni Ase, a che punto stiamo?”

La situazione delle assunzioni presso l’Azienda Speciale Ecologica (A.S.E.) di Manfredonia sembra essere legata a diverse procedure di selezione e mobilità. Ecco cosa ho trovato:

Avviso pubblico per mobilità volontaria: Il Comune di Manfredonia ha pubblicato un avviso pubblico per la copertura di 3 posti con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La procedura è stata chiusa nel luglio 2025 dopo diverse fasi, tra cui la selezione dei candidati e il colloquio.

Assunzioni a tempo determinato: L’A.S.E. ha invece aperto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di un Direttore Generale con contratto di 30 mesi prorogabili.

Cambiamenti nella forma giuridica: L’Azienda Speciale Ecologica di Manfredonia è stata trasformata in Società per Azioni (SpA) con affidamento della gestione dei servizi da parte dell’Amministrazione Comunale “in house”.

Non ho trovato informazioni specifiche sui motivi per cui non ci sono state assunzioni a tempo indeterminato come promesso. Tuttavia, potresti trovare utile contattare direttamente l’A.S.E. oggi pomeriggio sul Comune di Manfredonia riunione dei Capigruppo con i Domenico La Marca – Sindaco e l’assessore per avere informazioni aggiornate sulla situazione.

Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale (lega Salvini Premier Puglia Manfredonia)