[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Associazione Nazionale Magistrati sulle dichiarazioni di Franco Metta

La Giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati del Distretto di Bari e la sottosezione di Foggia esprimono solidarietà al collega Giovanni Perdonò, Sostituto Procuratore destinatario di veementi aggressioni verbali da parte di Franco Metta a fronte dello svolgimento delle sue funzioni giurisdizionali.

Ancora una volta i magistrati sono fatti oggetto di un attacco ingiustificato ed offensivo come tale capace di gettare grave discredito sul loro operato e minare pericolosamente la fiducia dei cittadini nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Si manifesta estrema preoccupazione per personalizzazioni, che delegittimano la funzione pubblica della magistratura, che opera per la sola tutela della legalità, garantita a tutti. La critica al merito degli atti giudiziari è sempre legittima, ma non può trasmodare nell’attribuire ai magistrati ragioni del loro agire diverse dall’applicazione delle norme.

Bari – Foggia, 21 novembre 2025

La Giunta Anm di Bari e la Sottosezione di Foggia