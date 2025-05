[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Assessorato al personale: tre ragazzi concludono un’esperienza formativa di tre mesi nel Comune di Manfredonia

📍Sono orgogliosa di questa iniziativa, che ha visto il Comune di Manfredonia, nell’ambito del programma Erasmus+, accogliere un gruppo di giovani europei che stanno vivendo in città un’esperienza di crescita personale e professionale.

🎯 Tra loro, tre ragazzi sono già operativi, da tre mesi, nei nostri uffici: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), CED (Centro Elaborazione Dati) e Ufficio Lavori Pubblici. Con il loro impegno e spirito di collaborazione hanno offerto un concreto contributo alle attività comunali e rappresentano un bellissimo esempio di scambio culturale e partecipazione attiva.

📍L’iniziativa, sostenuta con forza dall’Amministrazione, dal Sindaco Domenico La Marca – Sindaco e dal consigliere delegato Matteo La Torre, dimostra come i bandi europei possano creare reali opportunità per i giovani e per il territorio.

👏 Un grazie speciale a Luigi Zerulo, che con la sua passione ha reso possibile tutto questo. La tua dedizione è fonte di ispirazione!

🙏 Un sentito ringraziamento va anche ai tutor comunali che hanno seguito i ragazzi in questo percorso, offrendo supporto, orientamento e condividendo con loro competenze ed esperienza: la vostra disponibilità ha reso questa esperienza ancora più significativa.

Sara Delle Rose