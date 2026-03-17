Assegno unico 2026, INPS annuncia pagamenti con importi aggiornati dal 18 marzo: cosa significa

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Nel 2026 l’assegno unico si conferma una misura centrale per il sostegno alle famiglie con figli a carico. Tra le novità più rilevanti comunicate dall’INPS c’è l’arrivo di pagamenti con importi aggiornati a partire dal 18 marzo, una dinamica che potrebbe tradursi in accrediti più alti per molti beneficiari.

Questo cambiamento è legato principalmente ai ricalcoli effettuati dall’Istituto sulla base dei nuovi dati economici e delle rivalutazioni annuali.

Perché cambiano gli importi

Gli importi dell’assegno unico non sono fissi, ma vengono aggiornati periodicamente in base a diversi fattori. Tra questi, il più importante è l’ISEE, che determina la fascia di reddito e quindi la cifra spettante.

Nel corso del 2026, come già accaduto negli anni precedenti, gli importi sono stati adeguati anche all’inflazione. Tuttavia, questi aggiornamenti non sempre vengono applicati subito, ma possono essere riconosciuti in un secondo momento, generando così differenze negli importi erogati.

Dal 18 marzo, proprio per effetto di questi ricalcoli, molti beneficiari potrebbero ricevere somme più alte rispetto ai mesi precedenti.

Chi può ricevere di più

Non tutte le famiglie riceveranno lo stesso aumento. Gli importi aggiornati riguardano in particolare chi si trova in specifiche situazioni, come:

aggiornamento recente dell’ISEE con valori più bassi;

presentazione tardiva della Dichiarazione Sostitutiva Unica;

diritto a maggiorazioni non precedentemente considerate;

variazioni nel nucleo familiare che incidono sul calcolo dell’assegno.

In questi casi, l’INPS ricalcola quanto spettante e adegua i pagamenti successivi.

Cosa succede dal 18 marzo

La data del 18 marzo rappresenta un passaggio chiave: è da questo momento che iniziano ad arrivare i pagamenti con gli importi rivisti. Per alcune famiglie, questo significa ricevere anche somme aggiuntive legate ai mesi precedenti in cui non erano stati applicati gli aggiornamenti.

Si tratta quindi di un adeguamento che può incidere in modo concreto sul bilancio familiare, soprattutto per chi ha diritto a importi più elevati.

Attenzione all’ISEE aggiornato

Per beneficiare pienamente degli importi aggiornati, è fondamentale aver presentato l’ISEE 2026. In assenza di questo documento, l’assegno viene erogato nella misura minima.

Chi aggiorna la propria situazione economica in ritardo può comunque ottenere le differenze spettanti, ma solo dopo che l’INPS ha effettuato le verifiche necessarie.

Un sostegno che si adatta alle famiglie

L’assegno unico continua a essere una misura flessibile, pensata per adattarsi alle condizioni economiche delle famiglie. Gli importi aggiornati dal 18 marzo rappresentano proprio questo: un adeguamento che tiene conto dei cambiamenti intervenuti nel corso dell’anno.

Per molti beneficiari, i prossimi pagamenti potrebbero quindi essere più consistenti, offrendo un aiuto concreto in un periodo ancora segnato dal caro vita.