Assegno di inclusione marzo 2026: date anticipate, importi e possibili doppie ricariche

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Arrivano aggiornamenti importanti per chi percepisce l’assegno di inclusione. A marzo 2026, infatti, l’INPS ha confermato il calendario dei pagamenti con alcune novità che riguardano tempistiche, importi e possibili doppie ricariche per alcuni beneficiari.

Il mese si presenta quindi particolarmente rilevante per le famiglie che ricevono il sussidio, soprattutto per chi è in fase di prima erogazione, rinnovo o recupero di arretrati.

Quando arrivano i pagamenti di marzo 2026

Anche per marzo, il sistema di pagamento dell’assegno di inclusione segue la consueta divisione in due momenti distinti.

La prima data da segnare è quella di metà mese:

13 marzo 2026, giorno in cui vengono accreditati i primi pagamenti e gli eventuali arretrati

Questa finestra riguarda:

chi ha presentato domanda recentemente

chi ha appena completato l’iter con il Patto di Attivazione Digitale (PAD)

chi deve ricevere mensilità pregresse

La seconda finestra è invece quella di fine mese:

27 marzo 2026, data destinata ai pagamenti ordinari per chi già percepisce il beneficio

Questa doppia scadenza è ormai una costante del calendario INPS e consente di gestire separatamente nuove domande e rinnovi.

Perché si parla di doppia ricarica

Uno degli aspetti più discussi riguarda la possibilità di ricevere una doppia ricarica nel corso del mese.

Questo può accadere in diverse situazioni:

accredito della mensilità corrente + arretrati

conguagli legati a variazioni ISEE

passaggi tra rinnovo e nuova erogazione

In questi casi, i beneficiari possono ricevere un importo più alto rispetto al solito, proprio perché vengono sommati più pagamenti nella stessa mensilità.

Va però chiarito che non si tratta di un bonus automatico per tutti: la doppia ricarica riguarda solo chi ha situazioni specifiche in corso.

Gli importi dell’assegno di inclusione

L’importo dell’ADI varia in base alla composizione del nucleo familiare, al reddito e all’ISEE aggiornato.

In generale:

l’importo base integra il reddito familiare fino a una soglia stabilita

sono previste maggiorazioni per affitto o presenza di soggetti fragili

Nel 2026 restano fondamentali alcuni requisiti:

ISEE aggiornato

presenza nel nucleo di minori, over 60, persone con disabilità o in condizioni di svantaggio

Inoltre, eventuali variazioni nella situazione economica possono influire direttamente sull’importo percepito, generando ricalcoli o conguagli nei mesi successivi.

Le novità del 2026: addio al mese di stop

Una delle principali novità introdotte quest’anno riguarda la continuità dei pagamenti.

In passato, dopo 18 mesi di erogazione era previsto un mese di sospensione prima del rinnovo. Dal 2026, invece, questo “mese di stop” è stato eliminato, rendendo il sostegno più continuo per le famiglie

Questa modifica ha anche effetti sui pagamenti:

meno interruzioni

maggiore regolarità nelle ricariche

possibili conguagli nei passaggi tra vecchio e nuovo ciclo

Attenzione a ISEE e controlli

Per ricevere correttamente i pagamenti di marzo, è fondamentale aver aggiornato l’ISEE 2026.

In caso contrario:

l’assegno può essere sospeso

gli importi possono essere ridotti

i pagamenti possono slittare

L’INPS continua inoltre a effettuare controlli sui requisiti, quindi eventuali anomalie possono bloccare temporaneamente le ricariche.

Un mese chiave per i beneficiari

Marzo 2026 si conferma quindi un mese importante per chi percepisce l’Assegno di Inclusione. Tra date anticipate, possibili doppi accrediti e aggiornamenti sugli importi, è fondamentale monitorare la propria situazione.

Il consiglio è controllare regolarmente il fascicolo previdenziale e verificare eventuali comunicazioni dell’INPS, soprattutto in presenza di cambiamenti familiari o reddituali.

In un contesto economico ancora incerto, questo sostegno resta una misura centrale per milioni di famiglie italiane, chiamate a orientarsi tra scadenze, requisiti e nuove regole.