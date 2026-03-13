Assegno di inclusione, in arrivo nuove ricariche: pagamenti per arretrati e rinnovi

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Per molti beneficiari dell’Assegno di inclusione potrebbero arrivare a breve nuovi accrediti. Le prossime lavorazioni riguardano in particolare chi sta aspettando gli arretrati o la prima ricarica dopo la domanda o il rinnovo della misura. In queste situazioni il pagamento non segue sempre il calendario ordinario, ma può essere disposto appena concluse le verifiche da parte dell’INPS.

Le somme vengono accreditate sulla Carta di inclusione, lo strumento utilizzato per ricevere il sostegno economico destinato alle famiglie con redditi più bassi.

Pagamenti di metà mese per alcune categorie

Il calendario dei pagamenti dell’Assegno di inclusione prevede generalmente due momenti principali ogni mese. La prima finestra è quella intorno alla metà del mese, dedicata soprattutto a chi deve ricevere la prima mensilità o eventuali importi arretrati. La seconda ricarica arriva invece verso la fine del mese ed è destinata ai nuclei che percepiscono già il beneficio con continuità.

Le lavorazioni attualmente in corso riguardano proprio i beneficiari che attendono somme non ancora erogate. Quando l’istruttoria viene completata e il pagamento autorizzato, la ricarica può essere visibile nel giro di pochi giorni direttamente sulla carta.

In quali casi si possono ricevere arretrati

Gli arretrati dell’Assegno di inclusione possono essere riconosciuti in diverse situazioni. Tra le più comuni ci sono:

domande presentate recentemente e approvate dopo le verifiche dell’INPS;

aggiornamenti dei dati familiari o economici che richiedono controlli aggiuntivi;

ritardi tecnici nella lavorazione delle mensilità precedenti;

rinnovi del beneficio dopo il periodo di sospensione previsto dalla normativa.

Quando si verifica una di queste condizioni, gli importi non pagati vengono solitamente accreditati insieme alla prima mensilità disponibile.

L’importo del contributo varia da famiglia a famiglia. Il calcolo dipende infatti da diversi fattori, tra cui reddito complessivo, numero dei componenti del nucleo e presenza di minori, persone con disabilità o over 60.

Cos’è l’Assegno di inclusione e chi può ottenerlo

L’Assegno di inclusione è la misura di sostegno economico che ha preso il posto del Reddito di cittadinanza. È pensato per supportare i nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche fragili e che presentano specifiche caratteristiche.

Per accedere al beneficio è necessario rispettare alcuni requisiti, tra cui:

un valore ISEE entro i limiti stabiliti dalla normativa;

la presenza nel nucleo familiare di minori, persone con disabilità, over 60 o soggetti considerati fragili;

l’adesione al percorso di attivazione previsto dal sistema di inclusione sociale e lavorativa.

Il procedimento prevede anche la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, passaggio che consente l’avvio del percorso di accompagnamento verso il lavoro o il supporto sociale.

Come controllare lo stato della ricarica

Chi è in attesa di un pagamento può verificare se la ricarica è stata disposta consultando i servizi online dell’INPS. Attraverso il fascicolo previdenziale è possibile controllare lo stato della domanda e la presenza di eventuali date di pagamento.

Quando compare la disposizione di accredito, significa che l’importo è stato autorizzato e dovrebbe arrivare a breve sulla Carta di inclusione.

Per molti beneficiari, quindi, i prossimi giorni potrebbero portare nuovi pagamenti legati agli arretrati o alle prime mensilità, con l’obiettivo di regolarizzare le posizioni ancora in lavorazione.