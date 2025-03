ASL Foggia cerca medici: avviso pubblico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL FOGGIA: AVVISO PUBBLICO URGENTE PER IL CONFERIMENTO DI 24 INCARICHI A MEDICI

DI DIVERSE DISCIPLINE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO

CONTRATTI DELLA DURATA DI UN ANNO

Colmare in tempi stretti la carenza di personale medico, in modo da garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Con questo obiettivo ASL Foggia ha indetto l’avviso pubblico urgente per il conferimento di 24 incarichi a medici di diverse discipline, in regime di lavoro autonomo della durata di dodici mesi.

Le discipline

L’avviso è rivolto a medici specialisti, disponibili a prestare attività clinico-assistenziale presso ASL Foggia, che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e aziende del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). I candidati ritenuti idonei dovranno essere disponibili a una presa di servizio immediata.

Il bando, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, approvato oggi con deliberazione del Direttore Generale n.ro 397 si riferisce alle seguenti discipline:

6 posti presso i Presidi Ospedalieri ASL Foggia per Anestesia e Rianimazione;

6 posti presso i Presidi Ospedalieri ASL Foggia per Medicina D’Emergenza e Urgenza;

5 posti presso i Presidi Ospedalieri ASL Foggia per Ortopedia;

5 posti presso i Presidi Ospedalieri ASL Foggia per Pediatria;

1 posto presso i Presidi Ospedalieri ASL Foggia Ginecologia – Non Obiettore di Coscienza;

1 posto presso i Presidi Ospedalieri ASL Foggia per Anestesia e Rianimazione – Non Obiettore di Coscienza

Il professionista dovrà essere in possesso di partita Iva e al momento della stipulazione del contratto dovrà produrre polizza per responsabilità civile per colpa grave e polizza infortuni a proprio carico.

Le candidature

Le domande dovranno pervenire, secondo lo schema allegato alla delibera di indizione (AVVISO PUBBLICO URGENTE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO A MEDICI, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N 165/2001 E SS.MM. II. – DISCIPLINE VARIE n.ro 397 del 19-03-2025), parte integrante e sostanziale del provvedimento, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, tramite pec all’indirizzo areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it. I termini per la partecipazione sono da considerarsi aperti sino al soddisfacimento delle necessità assistenziali e comunque non oltre il 31.12.2025.

La valutazione delle candidature sulla base dei curricula, sarà svolta da un’apposita Commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e dal Direttore delle UOC interessate, tenuto conto della formazione e dell’esperienza.

La tariffa oraria applicata sarà pari a 80,00/ora lordi per tutte le discipline. Per quelle di Anestesia e Rianimazione e di Medicina D’Emergenza e Urgenza, in analogia a quanto stabilito in materia di prestazioni aggiuntive dal CCNL Area Sanità e dall’Accordo Regione Puglia – OO.SS. Dirigenza Area Sanità del 10 dicembre 2024, è previsto un compenso orario lordo di 80 Euro dal lunedì al venerdì e un compenso orario lordo di 100 Euro per il sabato, domenica e festivi.