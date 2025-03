[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia – Accoglienza e comunicazione con gentilezza per prevenire le aggressioni al personale sanitario

Convegno nel Dipartimento di Emergenza e Accettazione del Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo

La lotta contro le aggressioni ai danni del personale sanitario al centro del convegno “La gentilezza e la pace, utopia o realtà” organizzato dalla ASL Foggia, in collaborazione con il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) del Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo. L’incontro, tenutosi nei giorni scorsi, si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse con l’obiettivo di sensibilizzare e formare il personale medico e sanitario, affinché possano affrontare potenziali situazioni di conflittualità con una risposta efficace, prevenendole e contrastandole attraverso una comunicazione empatica.

Illustrati, nel corso dell’evento, i dati Censis 2024 relativi ai numerosi casi di aggressioni. Evidenziate le principali cause del fenomeno, le conseguenze sia per gli operatori che per l’intero sistema sanitario, e sottolineata l’importanza di mettere in pratica comportamenti di accoglienza improntati alla gentilezza come strategia preventiva.

I DATI:

Dove si verificano le aggressioni

Nel 78% dei casi le aggressioni avvengono negli Ospedali

Nel 22% dei casi avvengono nella Sanità territoriale

Le violenze nei Pronto Soccorso

Sono i Pronto Soccorso i luoghi in cui si registra il maggior numero di violenze a causa

Di una maggiore criticità clinica dei pazienti

Assenza di adeguata preparazione psicologia degli utenti

Elevato carico di stress

Paura sulla propria condizione patologica acuta

Chi sono gli autori

Nel 69% dei casi le aggressioni avvengono per mano dei pazienti

Nel 28% dei casi i responsabili delle aggressioni sono i parenti o gli accompagnatori dei pazienti

Nel 3% dei casi le violenze sono riconducibili a persone non legate ai pazienti

Le cause

Tre sono le principali cause percepite alla base dei comportamenti aggressivi:

nell’87,3% dei casi gli utenti lamentano il poco tempo per dialogare e ricevere con il personale sanitario, su diagnosi, terapie, decorso e prognosi

nel 12,7% dei casi gli utenti riferiscono di aver vissuto un’esperienza negativa nel percorso di cura, legata a tempi di attesa prolungati, carenze di personale e strutturali

“Le aggressioni, purtroppo, sono una triste realtà che dobbiamo affrontare con urgenza, spiega il Dottor Nicola Grifa Direttore f.f. del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) del Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo. È fondamentale proteggere il nostro personale e migliorare la qualità dell’interazione tra operatori e pazienti. La gentilezza non è solo un valore umano, ma una vera e propria strategia di salvaguardia. La comunicazione chiara e rispettosa è un potente strumento per diffondere un clima di collaborazione e fiducia reciproca”.

L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione importante per promuovere un ambiente di lavoro più sicuro, in cui la gentilezza, l’ascolto e la comunicazione efficace siano considerati essenziali per la cura. Praticare la gentilezza sin dal momento dell’accoglienza dei pazienti vuol dire, infatti, mettersi dalla parte degli utenti e dei loro familiari, per comprenderne gli stati d’animo prima di avviare il percorso di presa in carico del paziente.