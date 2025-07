[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Bari lancia l’iniziativa “Caffé Alzheimer”: un caffé per sentirsi meno soli.

A volte basta un caffé. Sedersi insieme, condividere un momento semplice, può rivelarsi un gesto importante, soprattutto quando si affrontano sfide complesse. È da questo pensiero che nasce il Caffé Alzheimer, un progetto promosso dalla Asl Bari per creare uno spazio di incontro caldo e informale, dove le persone affette dall’Alzheimer e i loro familiari possano ritrovarsi e trovare ascolto. Nel presidio integrato Fallacara di Triggiano, una piccola sala si é trasformata in un punto di riferimento: circa cento tra pazienti e caregiver si alterneranno ogni settimana, accompagnati da medici, psicologi e assistenti. Ognuno con la propria presenza può fare la differenza nel viaggio silenzioso di chi giorno dopo giorno, si allontana dai propri ricordi. Come spiega il direttore Francesco Germini, è il primo progetto di questo tipo nella nostra ASL:”un’iniziativa che non si limita a unire terapia e socialità, ma che vuole offrire anche un sostegno concreto, pratico”. Gli incontri, previsti fino alla fine dell’anno, saranno momenti per condividere esperienze, ricevere supporto e partecipare ad attività pensate per stimolare mente e memoria. A volte basta un caffé per accompagnare chi soffre nel silenzio dell’Alzheimer.