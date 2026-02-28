LavoroManfredonia

Ase Manfredonia cerca 10 unità: l’avviso

AVVISO DI SPECIFICA SELEZIONE ADDETTO/A RACCOLTA RIFIUTI

In riferimento all’Avviso di Selezione pubblicato in data 25 Febbraio 2026, con il quale si avvisa che:

“In Nome e per conto di ASE SPA operante nel settore servizi ambientali, al fine di colmare lacune operative per esigenze temporanee, Attal Group SpA di Milano ricerca OPERATORI ECOLOGICI/ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI, si specifica che l’assunzione in somministrazione a tempo determinato riguarda n. 10 unità con inquadramento giuridico nel livello D2 (operatori ecologici) del vigente CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, per la durata di almeno mesi 3 (tre) a decorrere dal 9 Marzo 2026 al 6 Giugno 2026.

Si conferma che il link per candidarsi è il seguente: https://careers.attalgroup.it/job-seekers-login.php#login

Sito Internet: https://www.attalgroup.it/

Manfredonia lì, 27 febbraio 2026 ASE SPA – Manfredonia

