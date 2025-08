[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ascoli Satriano, piazza intitolata a Paolo Agostinacchio, le parole dell’avv. Ursitti





Dichiarazione del presidente, Avv. Gianluca Ursitti

«Domani, ad Ascoli Satriano, sarà intitolata una piazza all’avvocato Paolo Agostinacchio, figura di assoluto rilievo non solo per la comunità forense, ma per l’intera Capitanata. Un gesto altamente simbolico nella sua città natale, che onora un uomo che ha saputo unire con coerenza e dedizione l’impegno politico e quello professionale, senza mai rinunciare alla toga, fino all’ultimo giorno della sua vita.



È morto nel suo studio, lavorando a una pratica: un’immagine che racconta la sua passione e il suo senso del dovere. Paolo Agostinacchio è stato un avvocato autentico, sempre disponibile al confronto, generoso nell’offrire ascolto e consigli, soprattutto ai colleghi più giovani. Dotato di intuito, solida preparazione e profonda umanità, ha incarnato con esemplare rigore la vera essenza della nostra professione.



Per lui, possiamo dire con convinzione che è stato un “buon avvocato” nel senso più pieno e profondo del termine: auxilium vocatus, “chiamato in aiuto”. È questo il significato etimologico della parola avvocato e Paolo Agostinacchio lo ha onorato con la sua vita e la sua opera. A nome dell’intero Ordine, lo ricordiamo con stima, gratitudine e affetto».