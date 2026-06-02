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ASCOLI SATRIANO CAPITALE INTERNAZIONALE DEL RITMO: AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DI DRUM 100 + 150

Previsti 250 batteristi e ospiti internazionali come Simon Phillips, storico musicista dei Toto e i Sud Sound System

FOGGIA – Ascoli Satriano si prepara a diventare la capitale internazionale del ritmo, dal 26 al 28 giugno con la nuova attesissima edizione di “Drum 100 + 150” . L’evento, nato quasi come una scommessa con 69 batterie che suonavano in simultanea nella sua prima storica tappa, taglia il traguardo della sua quinta edizione e fa registrare numeri da record, con ben 250 batteristi pronti ad esibirsi all’unisono. L’eco della manifestazione ha ormai superato i confini nazionali e attira ad Ascoli Satriano musicisti e appassionati non solo da tutta Italia, ma anche da paesi come la Germania, il Lussemburgo e persino da Santo Domingo. Le prime due giornate, venerdì 26 e sabato 27 giugno, saranno interamente dedicate alla formazione e alla didattica a cielo aperto. Lungo la suggestiva cornice di Via Santa Maria del Popolo e nel cuore del paese, i migliori maestri della scena nazionale e internazionale terranno masterclass, seminari e lezioni accessibili a tutti gli iscritti. Il momento più atteso della serata di sabato 27 giugno sarà il live delle ore 22, che vedrà sul palco una vera e propria leggenda mondiale della batteria: Simon Phillips, storico musicista dei Toto. Domenica 28 giugno la manifestazione si sposterà nella rinnovata piazza Paolo Agostinacchio per il gran finale. Dalle 17 alle 19 si terranno le prove generali dei 250 musicisti impegnati nell’esecuzione dei brani più celebri del repertorio italiano e internazionale. Alle 21 prenderà ufficialmente il via lo show principale, un’esplosione visiva e sonora ad altissimo impatto emotivo. Subito dopo, alle ore 22:30, la festa collettiva si chiuderà con il concerto dei Sud Sound System, che saliranno sul palco affiancati dagli stessi 250 batteristi in un’esibizione che si preannuncia memorabile.

L’intera macchina organizzativa, guidata dal maestro Francesco Rocca e dalla sua équipe, ha predisposto servizi dedicati all’accoglienza del grande flusso di pubblico previsto, tra cui un’ampia area food e un servizio di navette per agevolare gli spostamenti dai parcheggi. Il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, ha espresso grande soddisfazione e sottolineato come questa manifestazione rappresenti non solo un segnale di enorme vitalità culturale, ma anche un volano concreto per l’economia, l’occupazione e la promozione turistica del territorio e del suo patrimonio storico-artistico, a partire dal celebre Trapezophoros, quei Grifoni che hanno reso Ascoli celebre a livello mondiale. L’indotto economico per le imprese locali è già tangibile, con le strutture ricettive della città e del comprensorio che registrano il tutto esaurito ormai da settimane.