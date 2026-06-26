Nel mese del pride arriva il "Be Pride" a Manfredonia

Nel mese del pride arriva per la prima volta il "Be Pride" a Manfredonia.Sabato 27 giugno, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, presso la Terrazza Info Point in Piazzetta Mercato, si terrà l'evento "Be Pri...

Nel mese del pride arriva per la prima volta il "Be Pride" a Manfredonia.

Sabato 27 giugno, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, presso la Terrazza Info Point in Piazzetta Mercato, si terrà l'evento "Be Pride Manfredonia". L'iniziativa, promossa da Barbara Prencipe di Mondadori Manfredonia e patrocinata dal Comune di Manfredonia, sarà dedicata ai temi dell'inclusione, del rispetto e della valorizzazione delle differenze e della sensibilizzazione sui diritti della comunità LGBTQIA+. L'obiettivo è quello di promuovere un momento di confronto e riflessione per la cittadinanza. Tra gli interventi figurano la lettura del testo Educare alle differenze e il contributo delle rappresentanti di AGEDO Foggia, la dott.ssa Patrizia Mascolo e la dott.ssa Maria Rosaria di Spirito, con una riflessione dedicata al ruolo della famiglia come primo luogo di accoglienza e sostegno. Un focus sarà dedicato anche al mondo della scuola, con l'intervento della dirigente scolastica dell'I.C. Gian Tommaso Giordani/ San Giovanni Bosco, la dott.ssa Lara Vinciguerra, che affronterà il tema della carriera alias.

Saranno inoltre affrontati i temi del rapporto tra fede e identità queer ,con l'intervento della Rete Cristiani Queer, rappresentata da Zaccheo Puglia, e la partecipazione di Arcigay "Le Bigotte" Foggia, con il contributo del vicepresidente Maurizio Mazzocchi. L'evento sarà impreziosito da letture musicali tratte da "LGBT Lettere Queer" e da un laboratorio interattivo rivolto ai partecipanti.