Arriva a Foggia Economynds: il primo hackathon per gli studenti dell’area economica

Due giornate tra creatività, impresa e innovazione

FOGGIA – 14 al 15 maggio 2025 di dipartimenti di area economica dell’università di Foggia

ospiteranno il primo hackathon ideato su misura per gli studenti dei tre dipartimenti:

Economia, DEMeT e DiSS.



L’iniziativa è stata promossa dall’attuale Senatore in carica per i dipartimenti dell’area

economica, Nunzio Del Latte, insieme al suo team, e co-organizzata dai rappresentanti degli

studenti dell’associazione studentesca Area Nuova, in collaborazione con la professoressa

Lombardi, l’area Terza Missione dell’Università di Foggia e il team di Splashmood guidato

dalla dottoressa Valentina Cianci.



Una concreta opportunità per i giovani e un chiaro segnale di apertura da parte del

Dipartimento di Economia, l’iniziativa fa sperare in un rinnovato impegno del territorio per

trattenere i talenti e offrire loro strumenti e spazi per crescere.

L’evento, in programma tra l’aula II di via Caggese 1 e la biblioteca di Area Economica, sarà

un’ occasione unica per mettersi in gioco, sperimentare, fare networking e trasformare le

proprie idee in progetti imprenditoriali concreti.



Le attività si apriranno con una conferenza di presentazione e un bootcamp, durante il quale

i partecipanti saranno formati su metodologie e strumenti per sviluppare un’idea in un

business. A seguire, i team si sposteranno in biblioteca per una serie di workshop pratici,

dove sarà possibile modellare e costruire progetti imprenditoriali.



Che si tratti di presentare una propria idea o di unirsi a un team già avviato, l’importante sarà

mettersi in gioco. ECONOMYNDS vuole essere prima di tutto un laboratorio di esperienze,

dove l’iniziativa e la collaborazione possano dare vita a nuove startup e visioni di impresa.

Un’opportunità imperdibile per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’innovazione

economica, del lavoro in team e della progettazione creativa. Perché, come ricorda lo slogan

dell’iniziativa: l’importante è fare in modo che succeda.



-Di Trani Paola Maria