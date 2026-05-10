Arianna Mihajlovic, chi sono i cinque figli avuti con il calciatore Sinisa Mihajlovic

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Dietro la forza e il carisma di Sinisa Mihajlovic c’è sempre stata una famiglia unita e piena di vita. Con la moglie Arianna Rapaccioni Mihajlovic, ex soubrette romana, l’indimenticato allenatore ha costruito un nucleo familiare numeroso e affiatato, composto da cinque figli che hanno accompagnato ogni fase della sua carriera e della sua battaglia contro la malattia. Ognuno di loro ha un percorso diverso, ma tutti condividono l’orgoglio di portare il cognome Mihajlovic e di rappresentare, in modi diversi, l’eredità umana e affettiva del padre.

Chi sono i figli di Sinisa Mihajlovic? Cosa fanno oggi e come hanno raccontato il loro legame con lui? E che rapporto aveva il campione con il suo primogenito Marko, nato da una precedente relazione? Scopriamolo insieme.

Viktorija e Virginia Mihajlovic: le figlie più grandi di Arianna Mihajlovic tra moda, libri e famiglia

La primogenita Viktorija Mihajlovic, nata nel 1997, è la più nota sui social. Lavora nel mondo della moda e ha conquistato migliaia di follower grazie al suo stile diretto e alla fierezza che ricorda quella del padre. È stata lei, più di tutti, a difendere pubblicamente Sinisa nei momenti difficili, quando il tecnico del Bologna veniva criticato o insultato online.

Nel 2024 ha pubblicato il libro Sinisa, mio padre, un racconto intimo e sincero nato dal bisogno di esorcizzare la paura di perderlo. “Da bambina avevo paura che mio papà stesse male”, ha confessato, rivelando la parte più fragile di una famiglia che ha affrontato insieme la malattia.

La seconda figlia, Virginia, nata nel 1998, ha un carattere più riservato ma altrettanto deciso. È stata lei a rendere Sinisa e Arianna nonni per la prima volta, con la nascita della piccola Violante nel 2021, frutto del suo amore con il calciatore Alessandro Vogliacco. Virginia ha raccontato spesso il padre in versione nonno, dolce e premuroso, capace di sorprendere tutti con la sua tenerezza. “Sapevo che saresti stato un bravo nonno, ma hai superato ogni mia aspettativa”, aveva scritto in un post che aveva fatto il giro dei social.

Miroslav, Dusan e Nicholas: i tre figli maschi e il legame con il calcio

Dopo le due figlie maggiori, la famiglia Mihajlovic si è allargata con tre figli maschi: Miroslav, Dusan e Nicholas, nati rispettivamente nel 2000, 2002 e 2004. Miroslav, il più grande dei tre, ha provato a seguire le orme del padre, giocando nei settori giovanili di Lazio, Tor di Quinto e Sampdoria, prima di scegliere un percorso diverso e dedicarsi all’allenamento. Un modo per restare vicino al calcio, ma con una prospettiva personale.

Dusan e Nicholas hanno sempre mantenuto un profilo più discreto, ma Sinisa parlava di loro con orgoglio e ironia. “Sono il doppio di me, non so cosa mangiano”, scherzava, raccontando la loro crescita e la passione per lo sport. Tutti e tre vivono a Roma, mentre lui trascorreva gran parte del tempo a Bologna per lavoro. “Li vedo nel mio giorno libero e ci sentiamo spesso. Però è meglio se li chiamo io, perché quando chiamano loro è perché hanno bisogno di qualcosa”, diceva con il sorriso che lo contraddistingueva.

Il primogenito Marko e il rapporto più complesso

Prima di sposare Arianna Rapaccioni, Sinisa Mihajlovic era già padre. Il suo primo figlio, Marko, è nato nel 1994 dalla relazione con Giovanna Bagordo. Il rapporto tra i due è stato più difficile, come lo stesso Sinisa aveva raccontato in un’intervista. “L’ho riconosciuto, mantenuto, ma non l’ho cresciuto io. Non lo sento da un anno. Gli avevo chiesto di prendersi più responsabilità, non ne è stato capace. Lo chiamerò io quando sarò pronto.” Parole che rivelano la complessità di un legame fatto di affetto e distanza, ma anche di rispetto e verità.

Nonostante le differenze, la famiglia Mihajlovic è rimasta unita nel dolore e nella memoria. Arianna e i figli hanno continuato a ricordare Sinisa con amore, condividendo foto e pensieri che raccontano un padre forte, generoso e profondamente umano. Un uomo che, anche dopo la scomparsa nel dicembre 2022, continua a vivere attraverso le parole e i gesti dei suoi figli.