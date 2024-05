Piersilvio Berlusconi chiede aiuto a Maria De Filippi: c’entrano Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero condurre un programma insieme. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale DiPiù che ha svelato che Piersilvio Berlusconi vorrebbe i due ex coniugi condurre un programma in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Un’impresa non facile visto che Stefano De Martino è sotto contratto con la Rai mentre Belen Rodriguez ha detto addio all’azienda di Cologno Monzese da ormai un anno. Per questo motivo, Piersilvio Berlusconi avrebbe chiesto aiuto a Maria De Filippi affinché convinca i genitori di Santiago a tornare nell’azienda.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez alla conduzione di un programma in prima serata di Canale 5?

Piersilvio Berlusconi vorrebbe Stefano De Martino e Belen Rodriguez alla conduzione di un programma in prima serata su Canale 5. Un progetto che ovviamente non sarà semplice. Il conduttore infatti è diventato uomo di punta della Rai, rimasta orfana di Amadeus. L’uomo dovrebbe condurre la prossima stagione di Affari Tuoi dopo la decisione di Amadeus di trasferirsi su Canale Nove. Belen Rodriguez, invece, è stata lasciata a casa da Piersilvio Berlusconi dopo aver detto addio alla conduzione di Tu si que vales e Le Iene. Chissà se Maria De Filippi riuscirà a far tornare i due ex coniugi a Mediaset.