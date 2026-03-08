Arianna Fontana, chi sono i genitori Maria Luisa e Renato e il fratello Alessandro: età, lavoro e rapporto con la campionessa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia sportiva di Arianna Fontana è legata a una famiglia che l’ha sostenuta fin dai primi passi sul ghiaccio. Dietro le sue medaglie olimpiche ci sono i genitori, Maria Luisa Vedovatti e Renato Fontana, e il fratello maggiore Alessandro, figura decisiva per l’inizio della sua carriera.

La campionessa di short track ha spesso raccontato quanto il loro supporto sia stato fondamentale, non solo nei momenti di gloria ma anche nelle fasi più difficili della sua vita sportiva. Chi sono le persone che hanno accompagnato Arianna in un percorso così straordinario? Qual è il loro ruolo nella sua crescita? E come vivono oggi le sue imprese? Scopriamolo insieme.

I genitori di Arianna Fontana: Maria Luisa e Renato, il cuore della famiglia

La madre di Arianna, Maria Luisa Vedovatti, è sempre stata una presenza costante. Ha seguito la figlia fin da quando era una bambina, accompagnandola agli allenamenti e sostenendola nelle prime gare. È una donna energica, diretta, molto legata alla figlia e capace di vivere ogni competizione con un’intensità che traspare dalle sue parole.

In più occasioni ha raccontato di non essersi mai abituata alle emozioni delle medaglie, perché ogni gara porta con sé una storia diversa. Il suo modo di vivere lo sport è diventato parte del carattere di Arianna, che ha ereditato da lei calma, determinazione e una grande capacità di concentrazione.

Il padre, Renato Fontana, ha sempre sostenuto la figlia con discrezione e dedizione. È lui a conservare gli album fotografici che raccontano la carriera di Arianna fin dai primi anni, quando a sei anni partecipava alle prime competizioni.

Renato ha seguito la figlia in Italia e all’estero, condividendo trasferte, attese e momenti di tensione. La sua presenza silenziosa ma costante è stata un punto fermo nella vita della campionessa.

La famiglia vive a Berbenno di Valtellina, una comunità che ha sempre seguito con affetto le imprese di Arianna. Ogni vittoria è diventata un momento collettivo, vissuto con orgoglio da un intero paese.

Il fratello Alessandro: il primo modello sul ghiaccio

Il fratello maggiore, Alessandro Fontana, è stato la scintilla che ha acceso la passione di Arianna per lo short track. Da bambina lo osservava pattinare e ha voluto imitarlo, iniziando così un percorso che l’avrebbe portata a diventare una delle atlete più vincenti della storia italiana.

Alessandro ha praticato lo short track per diversi anni e ha rappresentato per Arianna un punto di riferimento tecnico e affettivo. Il loro rapporto è sempre stato molto forte, fatto di complicità e di un sostegno reciproco che non si è mai interrotto.

Quando Arianna ha iniziato a gareggiare a livello internazionale, Alessandro è rimasto una figura importante, capace di comprenderne pressioni e sacrifici. La campionessa ha raccontato più volte che senza di lui non avrebbe mai messo i pattini ai piedi.

Una famiglia che vive ogni gara con intensità

Le gare di Arianna sono sempre state un evento familiare. Maria Luisa e Renato hanno seguito la figlia in ogni parte del mondo, vivendo trasferte, attese e protocolli che spesso impediscono un contatto diretto prima delle competizioni.

La madre ha raccontato che, nonostante l’abitudine alle emozioni forti, ogni gara porta con sé un carico di tensione. A volte si sente agitata, altre volte sorprendentemente calma, come se percepisse che Arianna è esattamente dove deve essere.

La famiglia ha sviluppato anche piccole tradizioni: Maria Luisa porta sempre con sé un cappello delle Olimpiadi di Torino 2006, presente in tutte le trasferte successive. Renato, invece, non rinuncia mai alla grande bandiera tricolore che espone sul terrazzo di casa quando Arianna conquista una medaglia.

Il legame tra Arianna e la sua famiglia resta forte anche quando la distanza si fa sentire. Le videochiamate accorciano le distanze e permettono di condividere emozioni, paure e gioie.

Maria Luisa ha spiegato che la figlia non deve più dimostrare nulla a nessuno, ma deve solo divertirsi. Una frase che racchiude l’essenza del loro rapporto: sostegno, libertà e fiducia.