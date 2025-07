[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Argos Hippium 2025, domani la 32^ edizione del Premio che celebra l’eccellenza made in Capitanata

Alle 20.30 nel Parco Archeologico di Siponto. Conduce la giornalista del TG1 Valentina Bisti

Il Premio Argos Hippium torna a raccontare il volto migliore della Capitanata. Storie di talento, passione e coraggio che, partendo da Foggia e dalla sua provincia, hanno lasciato un segno in Italia e nel mondo. Domani, venerdì 25 luglio, alle 20.30 nel Parco Archeologico di Siponto, si terrà la 32ª edizione di un riconoscimento ormai simbolo dell’identità territoriale trasformata in eccellenza.

Ideato da Lino Campagna, l’Argos si conferma un omaggio vivo e concreto al valore delle radici, attraverso le storie di chi ha saputo trasformare le proprie origini in una spinta verso il futuro.

“In un mondo sempre più frenetico– dichiara Campagna – l’Argos si prende il tempo di ascoltare e raccontare storie che nascono dal territorio e arrivano lontano. Il premio non è mai solo una vetrina, è una scelta consapevole, costruita con attenzione e rispetto per ogni singolo percorso. Ringrazio gli imprenditori che, anno dopo anno, scelgono di sostenerci, credendo in questo progetto e condividendone il valore culturale.”

I protagonisti dell’edizione 2025 sono dieci, provenienti da ambiti diversi ma uniti da un filo comune: l’eccellenza e il profondo legame con la Capitanata.

Nel mondo dello spettacolo brilla Maria Chiara Giannetta, attrice foggiana tra i volti più amati della fiction italiana, nota per i suoi ruoli in Don Matteo, Blanca e nel recente film Follemente. Già premiata ai Nastri d’Argento e protagonista sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus, Giannetta incarna il talento che resta fedele alle origini. Accanto a lei, il giovane cantautore Jacopo Sol di San Severo, che ha saputo conquistare pubblico e critica con intensità e autenticità, prima a Sanremo Giovani 2023 e poi ad Amici 24.

Rappresentano la musica colta e l’arte della bellezza rispettivamente la soprano Carmen Aurora Bocale, da Cagnano Varano, già vincitrice del Premio Internazionale “Valerio Gentile” e voce protagonista della serie Belcanto su Rai1 e Carla Capillo di Torremaggiore, hair stylist e makeup artist dietro le quinte di Viva Rai 2, Sanremo ed Eurovision.

Nel campo del giornalismo, il premio andrà a Francesco Fredella, speaker e capo ufficio stampa di RTL 102.5 e presenza consolidata su Rai1, insignito nel 2024 in Campidoglio del prestigioso Microfono d’Oro.

Per la giustizia sarà premiato il foggiano Rocco Maruotti, oggi sostituto procuratore a Rieti e Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Magistrati, figura di riferimento per equilibrio, rigore e senso istituzionale.

Non mancano nomi di spicco dell’imprenditoria e del management internazionale, come Gianfranco Gentile, originario di Foggia, oggi Global Head of Heritage della celebre maison svizzera Breitling, custode della storia di uno dei marchi più prestigiosi dell’orologeria mondiale.

In ambito scientifico e tecnologico, il riconoscimento andrà all’astrofisica Amata Mercurio, impegnata in progetti internazionali di frontiera sullo studio delle galassie più lontane; all’esperta di privacy digitale Anna Cataleta, nata e cresciuta a Foggia, oggi una delle voci più autorevoli in Italia in tema di sicurezza informatica ed etica tecnologica; e infine a Marco Limonciello, giovane ingegnere originario di Manfredonia, oggi parte del team della scuderia Williams di Formula 1 a Oxford, dove lavora nello sviluppo delle monoposto.

La cerimonia sarà condotta anche quest’anno dalla giornalista del TG1 Valentina Bisti e sarà aperta al pubblico.

L’evento, che gode del patrocinio di Regione Puglia, Direzione Regionale Musei, Provincia di Foggia, Comuni di Foggia e Manfredonia e Università di Foggia, sarà trasmesso in alta definizione su LIVEGO.it al link:

https://www.livego.it/argos-hippium/