Aras Senol dall’Isola dei famosi a concorrente del Grande Fratello? L’attore di Terra amara rompe il silenzio

Aras Senol è stato un grande protagonista dell‘Isola dei famosi. L’uomo è uscito vincitore dall’ultima edizione del reality show vincendo all’ultimo scontro con Samuel Peron, il ballerino di Ballando con le stelle. L’uomo si è contraddistinto per il suo carattere sempre gentile e il rispetto nei confronti degli altri naufraghi. Di recente l’attore di Terra amara ha rilasciato un’intervista dove ha parlato della sua esperienza sull’Isola dei famosi. Aras Senol ha ammesso di aver avuto un vantaggio nel programma ovvero quello di non fare strategia e di lavorare sempre di squadra a causa del suo problema con la lingua. Questo infatti avrebbe portato l’attore a non avere litigi facendo un percorso molto lineare.

Aras Senol dice no al Grande Fratello dopo l’esperienza all’Isola dei famosi

L’attore di Terra amara ha poi parlato della possibilità di entrare al Grande Fratello come concorrente dopo l’ultima esperienza televisiva fatta all’Isola dei famosi. Aras Senol a questo punto ha spiegato di aver chiuso con i reality show visto che per ora non se la sente di farne altri. Insomma, niente Grande Fratello per l’attore che è diventato famoso in Italia per aver dato il volto a Cetin in Terra amara, la soap opera andata in onda dal 2022 al 2024 registrando ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Non resta, quindi, che attendere per vedere quali saranno i nuovi progetti di Aras Senol e se lo rivedremo in Italia in qualche fiction o programma.