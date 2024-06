Terra Amara tempo di gran finale, soap opera turca su Canale 5

Per Terra Amara è tempo di gran finale e stasera Canale 5 lo trasmetterà alle ore alle 21.20. Che succederà nell’ultima puntata? Ecco le anticipazioni relativo all’episodio tanto atteso. Possiamo definire “Terra Amara”, la serie dei record in onda su Canale 5. Quattro stagioni ci hanno accompagnato e fatto conoscere la storia di Zuleyha e famiglia che si concluderà per sempre.

L’ultimo episodio di Terra amara mostra gli assassini di Hakan arrestati e assicurati alla giustizia

Vahap verrà a sapere da Tahir che a Cukurova è tornato suo fratello, prontamente arrestato. In carcere, Vahap prometterà ad Abdulkadir che farà il possibile, affinché Fikret paghi per ciò che ha fatto. Intanto Fadik e Rasit scopriranno che a breve diventeranno genitori.

LEGGI ANCHE: Amadeus intende passare al Nove, non sarà un divorzio pacifico

La giustizia trionferà a Cukurova, infatti Betul, Abdulkadir e Colak verranno condannati al carcere a vita.

Nel frattempo, a villa Yaman, si sta organizzando il matrimonio tra Fikret e Zeynep. Gli abitanti di Cukurova sono molto felici.

Nell’occasione, Gaffur e Gulsum decideranno di sposarsi a fine estate

Cevriye riceverà una proposta di matrimonio. I festeggiamenti però verranno interrotti da Vahap, che minaccerà di far esplodere una bomba tra gli invitati, se le autorità non libereranno Abdulkadir. Il panico sarà grande, l’anziano “zio” Adnan capirà che la bomba in mano di Vahap è falsa.

Le autorità porteranno via il criminale e la festa potrà proseguire. Ecco svelato tempo di gran finale per Terra Amara