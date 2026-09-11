AQP: Rottura improvvisa e imprevedibile di una condotta idrica in agro di San Marco in Lamis

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Rottura improvvisa e imprevedibile di una condotta idrica in agro di San Marco in Lamis (FG)

Tecnici al lavoro per consentire il ripristino del normale servizio.

Bari, 11 settembre 2026 – A causa di una rottura improvvisa di una condotta a servizio degli abitati di Rignano Garganico, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo (FG), i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione e lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente nella giornata odierna.

I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la serata odierna.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.