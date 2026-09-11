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Manfredonia Calcio, Ciaramella: “Nocerina squadra forte”

MANFREDONIA – Il tecnico dei sipontini Ciaramella, intervistato da ForzaNocerina.it, ha parlato della sfida di sabato al Miramare.

“Il Manfredonia avrà un atteggiamento di una squadra che in casa ha un pubblico che spinge molto, ma affronteremo una squadra molto forte, una delle pretendenti alla vittoria finale” dice il tecnico campano “Non sarà una partita tattica, ma sarà giocata sull’onda dell’entusiasmo”.

“La Nocerina? Bisogna temere tutta la squadra, forte anche nelle idee di Zeman. Bisogna stare molto attenti”.