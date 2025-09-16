AQP: “Per lavori possibili disagi a Monte Sant’Angelo”
Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Monte Sant’Angelo (FG). I lavori riguardano la realizzazione di interventi tesi all’efficientamento delle reti idriche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 18 settembre 2025 sull’intero abitato di Monte Sant’Angelo (FG)
La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 19:00 del giorno 18 settembre 2025, con ripristino alle ore 06:00 del giorno successivo.
Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.