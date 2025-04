[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Approdiamo o salpiamo? Un viaggio tra il mare e la costa.

Giornata conclusiva del concorso regionale “Settimana Blu 2025”.

Ė stata una mattinata ricca di emozioni, quella appena trascorsa presso la Fiera del Levante di Bari per la classe 1ªF dell’ I.C. Don Milani – Maiorano. Il concorso, indetto dalla Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Ionica, dalla Regione Puglia e dall’Ufficio Scolastico Regionale, con il supporto fattivo della Capitaneria di Porto di Manfredonia, ha visto il coinvolgimento di numerose Istituzioni Scolastiche e si inserisce all’interno delle iniziative promosse per la “Settimana Blu”, una serie di eventi e manifestazioni per incentivare la cultura e la salvaguardia del mare.

La partecipazione al concorso ha previsto la consegna di elaborati fotografici ispirati alla valorizzazione della vita attorno alla costa, alla tutela dell’ambiente marino e al rispetto della biodiversità. Lo scatto premiato riproduce uno scorcio della Banchina di Tramontana del Porto Commerciale di Manfredonia, in primo piano una trama di reti e cime a rappresentare la principale attività economica e culturale della città, lattine e bottiglie impigliate segno del dramma ambientale che ci circonda, sullo sfondo la poppa di un peschereccio ad evocare l’esistenza stessa di una costa, sospesa tra l’approdare e il salpare. Al concorso hanno partecipato numerose classi (1ªA, 1ªB, 2ªB, 2ªE) con lavori altrettanto notevoli, corredati da titoli e sintesi descrittive, che senz’altro hanno contribuito a valorizzare le fotografie della nostra scuola.

La conferenza ha visto diversi e illustri interventi, numerose le autorità civili e militari presenti e le scolaresche vincitrici per ogni ordine di scuola. Il momento più emozionante è stato quando l’attore Antonio Stornaiuolo ha chiamato la Dirigente Scolastica, professoressa Miriam Totaro, i docenti e tutta la classe sul palco per la premiazione. La Dirigente ha sottolineato la valenza formativa ed inclusiva di questa attività e di tutto il lavoro invisibile che traspare dietro un veloce scatto fotografico, evidenziando l’impegno dei docenti e la collaborazione preziosa delle famiglie, e dichiarandosi orgogliosa ed entusiasta di rappresentare una scuola sempre aperta ad accogliere stimoli e proposte che provengono dal territorio. L’autrice della foto, la studentessa Giada Paglione, emozionata, ha raccontato come ha scelto e immortalato il soggetto dell’opera.

La partecipazione al concorso è stata un’occasione importante per riflettere sulla fondamentale risorsa mare, è stata un’opportunità per incontrarla e viverla appieno riconoscendone il valore e la necessità di cura, perché “il mare non è solo un’eredità ma una responsabilità” che esige attenzione e rispetto