[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Appello della Polizia di Foggia sui fatti avvenuti negli ultimi giorni

Negli ultimi giorni la stampa locale ha riportato notizie circa comportamenti illeciti commessi, verosimilmente, da soggetti di giovane età, addirittura minori.

In particolare, si fa riferimento a una presunta rissa avvenuta tra giovani in zona “Parco Pantanella” e a un’aggressione subita da una coppia intenta a recarsi alla Messa pasquale presso la chiesa di “Sant’Antonio”, in via Smaldone.

In entrambi i casi sopra riportati non vi sono state, tuttavia, né richieste di intervento né successive denunce presso gli Uffici di polizia di Foggia.

In tale contesto, si rivolge un sentito appello ai cittadini affinché sia le vittime che gli eventuali testimoni di questi gravi fatti si rivolgano senza indugio alla Polizia di Stato o alle altre Forze di polizia presenti sul territorio in modo da consentire la puntuale ricostruzione dei fatti e l’individuazione degli eventuali autori.