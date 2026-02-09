Antonino Zichichi è morto a 96 anni: chi era, carriera e cause della scomparsa del fisico italiano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La morte di Antonino Zichichi, avvenuta all’età di 96 anni, chiude una delle pagine più lunghe e discusse della scienza italiana. Fisico di fama internazionale, divulgatore appassionato e figura spesso al centro del dibattito pubblico, Zichichi ha attraversato oltre sessant’anni di ricerca lasciando un’impronta riconoscibile nei laboratori europei e nelle istituzioni scientifiche.

La notizia della sua scomparsa, confermata da ambienti accademici, ha riportato l’attenzione su una carriera che ha unito scoperte, battaglie culturali e posizioni che non hanno mai smesso di far discutere. Chi era davvero Antonino Zichichi? Quali tappe hanno segnato il suo percorso? E quali sono state le cause della morte? Scopriamolo insieme.

Chi era Antonino Zichichi: età, origini e un talento cresciuto tra Italia, Stati Uniti e Svizzera

Antonino Zichichi nasce a Trapani nel 1929 e si avvicina alla fisica durante gli anni universitari, mostrando fin da subito una forte inclinazione per lo studio delle particelle elementari.

Dopo le prime esperienze in Italia, vola negli Stati Uniti per lavorare al Fermilab di Chicago, uno dei centri più importanti al mondo per la fisica delle alte energie.

Il suo nome, però, si lega soprattutto al CERN di Ginevra, dove nel 1965 guida il gruppo che osserva per la prima volta l’antideutone, una particella di antimateria composta da un antiprotone e un antineutrone.

Un risultato che lo proietta tra i protagonisti della ricerca internazionale. Negli anni successivi diventa professore emerito dell’Università di Bologna, guida l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 1977 al 1982 e viene eletto presidente della Società Europea di Fisica.

La sua visione lo porta a immaginare e promuovere la nascita dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, oggi uno dei poli più importanti al mondo per la fisica sotterranea.

Fondatore del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice, trasforma la Sicilia in un punto di incontro per scienziati provenienti da ogni continente.

Una carriera tra scoperte e controversie: il ruolo pubblico e le posizioni che hanno diviso la comunità scientifica

Zichichi non è stato soltanto un ricercatore. La sua presenza mediatica, unita a un linguaggio diretto e spesso provocatorio, lo ha reso un volto noto anche al grande pubblico.

Per anni ha portato avanti una battaglia contro superstizioni e astrologia, che definiva una “Hiroshima culturale”, convinto che la scienza dovesse difendersi da ciò che considerava inganni sociali.

Il suo profondo credo cattolico lo ha spesso portato a posizioni controcorrente.

Criticava la teoria dell’evoluzione darwiniana, sostenendo che mancassero basi matematiche solide, e negli ultimi anni aveva espresso scetticismo sul ruolo dell’uomo nel cambiamento climatico, attirando critiche da parte di molti colleghi.

La sua carriera è stata segnata anche da un episodio diplomatico: nel 1979, durante l’elezione del nuovo direttore del CERN, la forte pressione del governo italiano a suo favore provocò una frattura con gli altri Paesi membri.

La candidatura venne respinta e al suo posto fu eletto il fisico tedesco Herwig Schopper.

Nonostante le controversie, Zichichi ha continuato a essere un punto di riferimento per molti giovani ricercatori e ha fondato il World Lab, un’associazione dedicata allo sviluppo scientifico nei Paesi più poveri.

Le cause della morte e l’eredità scientifica lasciata da Antonino Zichichi

Antonino Zichichi è morto il 9 febbraio 2026, all’età di 96 anni. La notizia è stata confermata da fonti della comunità scientifica, che hanno parlato di un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute legato all’età avanzata.

Non risultano patologie improvvise o eventi traumatici: la scomparsa è avvenuta in modo naturale, dopo un periodo di fragilità fisica.

La sua eredità resta vasta e complessa. Da un lato ci sono le scoperte, i laboratori fondati, le istituzioni guidate e l’impegno costante per la divulgazione.

Dall’altro le posizioni controverse che hanno alimentato dibattiti accesi, rendendolo una figura impossibile da ignorare.

Antonino Zichichi lascia un patrimonio scientifico che continua a vivere nei centri di ricerca da lui immaginati e nelle generazioni di studiosi che ha contribuito a formare. Era, inoltre professore emerito di Fisica Superiore all’Università di Bologna. Lascia tre figli, cinque nipoti e una pronipote.