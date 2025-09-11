Antonella Elia, nozze rimandate con Pietro: la showgirl scoppia in lacrime in tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da anni Antonella Elia è legata sentimentalmente a Pietro Delle Piane, diversi sono stati gli alti e bassi nel loro rapporto ma si sono sempre lasciati alle spalle i momenti di crisi e sono più innamorati che mai.

Più volte lui le ha chiesto di sposarlo, lei ha sempre accettato ma ad oggi non sono ancora convolati a nozze. Qualche tempo fa avevano fatto sapere che si sarebbero sposati a San Silvestro, però hanno di nuovo rimandato. A farlo sapere è stata lei ieri a La volta buona, a Caterina Balivo ha spiegato che non ha iniziato ad organizzare il matrimonio perché sta cercando di finire casa. A detta sua si sposeranno quando il giardino sarà pronto.

Antonella Elia e Pietro hanno rimandato le nozze, lei non trattiene le lacrime a La Volta Buona

La nota showgirl ha fatto poi sapere che lei e il compagno vorrebbero sposarsi a Cortina ma a causa delle Olimpiadi non sarebbe semplice in questo momento organizzare le nozze. Quando in studio è stata cantata la canzone di Gianna Nannini ‘Sei nell’anima’ la compagna di Pietro Delle Piane non è riuscita a trattenere le lacrime.

Alla conduttrice ha detto: “Scusate se piango, sono patetica. Però Pietro è davvero dentro la mia anima, questa canzone rappresenta quello che siamo l’uno per l’altra”. Antonella Elia ha poi detto che nonostante le difficoltà con Pietro vive un bellissimo sogno.