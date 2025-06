Antonella Elia si sposa: data e location del matrimonio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Finalmente è ufficiale, Antonella Elia ha deciso di fare il grande passo sposando il suo amato Pietro Delle Piane. La showgirl, 62 anni, ha deciso di coronare il suo sogno d’amore con l’attore e doppiatore 51enne che ha conquistato il suo cuore durante l’avventura televisiva a Temptation Island. Da allora, tra riflettori, reality e sentimenti messi alla prova, i due hanno costruito un legame che oggi si prepara al grande salto: il matrimonio. Antonella, volto amatissimo della televisione italiana dagli anni ’90 in poi, con alle spalle una carriera fatta di luci, palcoscenici e anche qualche inevitabile ombra, sembra finalmente aver trovato la sua pace sentimentale. Dopo anni segnati da amori turbolenti e delusioni cocenti, oggi guarda al futuro con uno sguardo nuovo.

Antonella Elia: il matrimonio con Pietro Delle Piane

La favola ha preso una piega concreta il 14 aprile scorso, quando – nel cuore dello studio di BellaMa’ – è arrivata la proposta che ha fatto sognare il pubblico. Pietro Delle Piane, visibilmente emozionato, si è inginocchiato davanti ad Antonella sulle note senza tempo di Un amore così grande. Un gesto teatrale ma sincero: occhi negli occhi, mani intrecciate e un sì commosso che è esploso tra sorrisi e lacrime, in diretta nazionale. Un momento televisivo diventato subito virale, e soprattutto un momento di verità, dopo anni vissuti sotto il riflettore del dubbio. Prima di avere il fatidico sì dinanzi al pubblico, Pietro aveva dichiarato in quell’occasione: “Italia, Polinesia… quello ce lo giostriamo poi noi”. A distanza di circa due mesi, Antonella Elia ha posto fine a qualsiasi dubbio da parte dei fan, con le seguenti dichiarazoni al programma di Monica Setta Storie di donne al bivio: «Polinesia o Cortina ormai ho deciso: sposo Pietro». A suggellare la proposta, due simboli senza tempo, mostrati con fierezza da Antonella come trofei del cuore: una rosa Baccarà, simbolo di passione eterna, e un anello solitario, capace di parlare senza parole. Gesti antichi, ma che ancora oggi sanno toccare il centro delle emozioni. La Elia li ha mostrati con lo sguardo di chi ha scelto di fidarsi, di credere di nuovo nell’amore e forse, per la prima volta, di immaginare davvero un futuro condiviso. Sempre nel corso del programma, la showgirl ha dichiarato radiosa: «Ci sposiamo a Cortina, a San Silvestro». Una storia che dura da oramai cinque anni, che ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, ma che ha superato qualsiasi difficoltà. Antonella ha confessato: «Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia. Sono orfana da piccola e non ho mai avuto storie lunghe né pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato. Da quella prima volta che mi baciò in macchina non ci siamo più lasciati». Il cammino verso il matrimonio non è stato certo una passeggiata. Antonella e Pietro hanno attraversato vere e proprie tempeste emotive sotto gli occhi di tutti, con crisi che si sono consumate tra reality e prime serate. Dalla convivenza forzata al Grande Fratello VIP ai dissapori riesplosi durante il ritorno a Temptation Island, in molti avevano già scritto la parola fine sulla loro relazione. E invece no: l’amore ha tenuto duro. Pietro, con ostinazione e sentimento, non ha mai mollato. L’ha riconquistata a piccoli passi, con costanza e gesti sinceri, fino a quella proposta in diretta che ha ribaltato ogni previsione. La decisione di sposarsi non è stata frutto di un impeto, ma il risultato di un lungo percorso interiore, fatto di pause, chiarimenti e riflessioni profonde. Per Antonella – che in passato aveva dichiarato di non sentirsi tagliata per la vita a due – questa unione rappresenta una svolta: un lasciarsi andare maturo, consapevole e forse per la prima volta realmente desiderato.