Anticipazioni meteo dell’ultimo weekend di novembre

Redazione27 Novembre 2025
Dopo la fase piovosa di venerdì, il weekend si aprirà con una timida rimonta dell’alta pressione.
La giornata di Sabato 29 Novembre trascorrerà infatti all’insegna del solesu buona parte del Paese, con temperature però piuttosto fredde anche di giorno a causa dei venti taglienti dai quadranti settentrionali, specie al Centro Sud.

Lo scrive IlMeteo.it

La giornata di Domenica segnerà dunque l’avvio di una fase spiccatamente perturbata, destinata a protrarsi anche all’inizio della prossima settimana, segnatamente al Nord e sul versante tirrenico.

