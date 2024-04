Anticipazioni La Promessa di oggi giovedì 4 aprile 2024

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Jana, sentendosi pronta a condividere la sua verità con Curro, gli rivela le sue origini sperando che lui non la giudichi per il suo passato. Tuttavia, Curro, sbalordito dalla rivelazione, lotta per accettarla e si ritrova in una difficile posizione, incerto se condividerla o meno con Martina, il che aggiunge ulteriori complicazioni alla loro relazione.

Mentre Jana affronta la sua vulnerabilità, Pia e Gregorio vivono un periodo di pace e armonia nel loro matrimonio, mentre i continui litigi tra Lope e Salvador influenzano negativamente anche Mauro, spingendo Romulo a intervenire con un ultimatum che minaccia di cambiare il corso delle cose.

Anticipazioni La Promessa 4 aprile 2024

Simona decide di confidare a Candela la verità sui suoi figli, temendo il giudizio dell’amica per non averle rivelato prima la sua situazione. Tuttavia, la reazione di Candela sorprende Simona, aprendo una nuova fase nei loro rapporti e costringendo entrambe a fare i conti con le loro emozioni.

Mentre la baronessa de Grazalema è sconvolta dal ritorno di Cruz e cerca disperatamente il supporto di Lorenzo per farla tornare nella casa di cura, il capitano si trova in disaccordo, rifiutando di appoggiare il suo piano e creando una frattura nella loro alleanza.