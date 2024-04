Anticipazioni Il Paradiso delle Signore di oggi giovedì 4 aprile 2024

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata nella Milano degli Anni Sessanta in onda come sempre ogni pomeriggio su Rai 1, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Alfredo, pentito per aver messo a rischio la carriera ciclistica di Clara, le chiede umilmente perdono, ma Clara è ancora lontana dall’accettare le sue scuse. Con l’aiuto di Irene, Alfredo decide di rivolgersi a Leonardo Crespi per cercare una soluzione alla situazione.

Nel frattempo, Matteo saluta Maria mentre parte per Parigi, ma i loro momenti vengono spiati da lontano da Malvezzi, che intuisce che tra loro c’è qualcosa di più di una semplice amicizia e informa Umberto della situazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 aprile 2024

Tancredi, determinato nel suo intento di riavvicinarsi a Matilde, continua con il suo piano, mentre Marcello, per caso, viene a sapere da Flora alcune informazioni che lo mettono in cattivo umore, portando a una lite serale con Adelaide. Nel frattempo, Marta e Vittorio si avvicinano sempre di più, mentre Vittorio inizia a confondersi riguardo ai suoi sentimenti per lei, chiedendo consiglio a Roberto.

Leonardo Crespi entra in azione per aiutare Clara a evitare la squalifica, e Alfredo è costretto a ringraziarlo per il suo intervento salvifico. Nel frattempo, grazie all’aiuto dei suoi coinquilini, Rosa riceve la visita di una persona molto speciale, mentre Matteo, deciso a giocarsi il tutto per tutto, decide di raggiungere Maria a Parigi per chiarire le loro questioni.

Nel frattempo, dopo la discussione della sera prima, Adelaide, mettendo da parte l’orgoglio, decide di aprirsi con Marcello, cercando di risolvere le tensioni tra di loro.