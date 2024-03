A Verissimo una star internazionale oggi in studio, domenica 24 Marzo

A Verissimo una star internazionale oggi domenica 24 marzo, in onda oggi alle ore 16.30 su Canale 5, Silvia Toffanin rinnova l’appuntamento con Verissimo. Intenso pomeriggio in TV con tanti ospiti anche a Domenica IN.

In esclusiva per la TV italiana, Silvia Toffanin intervisterà una grande star internazionale, Shakira, che il prossimo 22 marzo, lancerà il suo nuovo attesissimo album Las Mujeres Ya No Lloran dopo 7 anni di assenza.

A Verissimo una star internazionale, Shakira in studio

Nel disco la cantante colombiana parla della sua rinascita e della forza della musica, capace di trasformare anche le esperienze più difficili in momenti preziosi. Con molta probabilità nella sua musica parla anche della sua separazione con il calciatore spagnolo Pique. La loro storia nacque nel 2010, quando si conobbero sul set del video di Waka, Waka, canzone che fu colonna sonora dei Campionati Mondiali di Calcio in Sudafrica del 2010, per poi naufragare nel Giugno 2022, con numerosi strascichi di Gossip.

Silvia Toffanin intervisterà anche anche Melissa Satta, che parlerà sicuramente della sua storia con Matteo Berrettini e della forte pressione mediatica e della violenza psicologica alla quale è stata sottoposta negli ultimi mesi proprio a causa degli scarsi risultati del tennista dell’ultimo periodo.

Ed ancora, in studio l’affascinante Ibrahim Çelikkol, l’attore che interpreta Hakan nella serie Terra amara.

Infine, grande spazio durante la puntata di Verissimo per il Grande Fratello con il percorso, le emozioni e le storie d’amore nate nella casa, dei concorrenti eliminati a un passo dalla finale: Anita Olivieri, Alessio Falsone, Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi.