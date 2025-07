[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Annulla 287 multe per sé e per la sua famiglia. Poliziotto licenziato dal Comune.

A Napoli un agente della polizia municipale di 44 anni è stato licenziato dal Comune per aver annullato illegalmente 282 multe per un valore complessivo di oltre 50 mila euro. Tra le sanzioni cancellate figurano 13 multe intestate a se stesso, ai suoi familiari e alla compagna, oltre a 269 riferite ad altri due soggetti. Secondo le indagini interne, il poliziotto avrebbe usufruito delle proprie credenziali per accedere al sistema informatico e chiudere i verbali senza autorizzazione né documenti giustificativi. L’agente ha impugnato il licenziamento presentando ricorso in tribunale.