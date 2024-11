Annalisa sorprende tutti agli MTV EMA 2024

Gli MTV Europe Music Awards (EMA) 2024 si sono tenuti il ​​10 novembre presso la Co-op Live Arena di Manchester, celebrando i protagonisti della scena musicale internazionale. La serata ha visto Taylor Swift dominare con quattro premi, mentre Annalisa ha rappresentato l’Italia vincendo il Best Italian Act.

Taylor Swift: la regina degli EMA 2024

Taylor Swift, nonostante l’assenza fisica all’evento, ha trionfato nelle categorie:

Miglior Artista

Il migliore dal vivo

Miglior Video per “Fortnight” in collaborazione con Post Malone

In un videomessaggio trasmesso durante la cerimonia, Taylor ha ringraziato i fan e ha espresso la sua gratitudine per i riconoscimenti ricevuti.

Annalisa orgoglio italiano

Annalisa ha conquistato il premio come Best Italian Act, superando concorrenti come Angelina Mango, Ghali, Mahmood e The Kolors. In un messaggio sui social, l’artista ha dichiarato: “Ho appena saputo che abbiamo vinto il Best Italian Act. Sono veramente felicissima e dico ‘abbiamo vinto’ perché l’abbiamo fatto insieme. Grazie davvero di avermi votato, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto sempre e anche questa volta senza di voi non ci sarebbero premi, non ci sarebbero questi momenti così belli da festeggiare”.

Annalisa trionfa agli MTV EMA 2024 vincendo il Best Italian Act

Altri vincitori della serata

La cerimonia ha visto la premiazione di numerosi artisti internazionali:

Miglior Pop : Ariana Grande

: Ariana Grande Migliore collaborazione : LISA ft. Rosalía per “NEW WOMAN”

: LISA ft. Rosalía per “NEW WOMAN” Migliore alternativa : Imagine Dragons

: Imagine Dragons I migliori Afrobeat : Tyla

: Tyla Miglior canzone : Sabrina Carpenter per “Espresso”

: Sabrina Carpenter per “Espresso” Miglior R&B : Tyla

: Tyla Miglior Elettronica : Calvin Harris

: Calvin Harris Miglior Rock : Liam Gallagher

: Liam Gallagher Miglior K-Pop : Jimin

: Jimin Miglior latino : Peso Pluma

: Peso Pluma Miglior Hip-Hop : Eminem

: Eminem Migliore novità : Benson Boone

: Benson Boone I più grandi fan : LISA

Inoltre, il rapper Busta Rhymes ha ricevuto il Global Icon Award, esibendosi in un medley dei suoi successi, tra cui “I Know What You Want”.