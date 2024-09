Annalisa canta al matrimonio dell’ex fidanzato accompagnata al piano da suo marito. Il video fa il giro del web

Annalisa canta al matrimonio dell’ex fidanzato Davide Simonetta accompagnata al piano da suo marito. Il video fa il giro del web

Il produttore musicale Davide Simonetta e l’imprenditrice digitale Veronica Ferraro lo scorso 12 settembre si sono giurati amore eterno. A condividere con loro questo giorno speciale, Annalisa Scarrone, ex di Davide. Annalisa ha sugellato la loro promessa cantando “La prima cosa bella”, accompagnata al piano da suo marito. Non è stata una “storia breve” quella tra Davide Simonetta e Annalisa. I due sono stati insieme dal 2015 al 2017, ma il loro sodalizio artistico è andato oltre il lato sentimentale. Si, perché anche dopo la rottura hanno continuato a lavorare insieme. “Ho visto lei che sposa lui, che sposa lei che sposa lui”, ha commentato qualcuno con vena ironica sui social. Qualcun altro più pungente, scrive “il triangolo no” citando il “re dei sorcini”. Più che un triangolo amoroso, l’esibizione dell’artista al matrimonio del suo ex fidanzato è stata il frutto della grandissima stima reciproca e della sincera amicizia che ancora lega Davide e Annalisa. Un gesto di maturità, reso possibile anche dall’intelligenza e dall’estrema fiducia dei rispettivi consorti. Durante il ricevimento Annalisa ha intonato anche la sua hit “Bellissima” dedicandola alla moglie del suo ex, un gesto molto bello e apprezzato dai suoi fan. Al matrimonio si sono esibiti anche Tananai, Dargen D’Amico, Emma e Giuliano Sangiorgi.